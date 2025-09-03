ETF売買動向＝3日前引け、ＭＸ高配日ア、野村金連動が新高値 ETF売買動向＝3日前引け、ＭＸ高配日ア、野村金連動が新高値

3日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比2.1％減の1171億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同4.2％減の902億円だった。



個別では純銀上場信託（現物国内保管型） <1542> 、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 金上場投資信託 <1672> 、上場インデックスファンドアジアリート <1495> 、ＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ 金先物 ダブル・ブル ＥＴＮ <2036> 、ＳＰＤＲゴールド・シェア <1326> など28銘柄が新高値。ｉシェアーズ フランス国債７－１０年 ＥＴＦ <2259> 、ｉシェアーズ ドイツ国債 ＥＴＦ（為替ヘッジあり） <2857> 、上場インデックスファンドフランス国債（ヘッジあり） <2862> 、ＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ 金先物 ベア ＥＴＮ <2037> が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ ガソリン上場投資信託 <1691> が4.92％高と大幅な上昇。



一方、グローバルＸ メタルビジネス－日本株式 <2646> は3.38％安と大幅に下落した。



日経平均株価が123円安の大幅下落となるなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金482億9700万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日における前引け時点の平均554億5500万円を大きく下回っており低調。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が152億5400万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が83億7800万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が44億7000万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が36億800万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が30億1200万円の売買代金となった。



