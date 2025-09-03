ETF売買代金ランキング＝3日前引け
3日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 48297 -11.9 30500
２. <1357> 日経Ｄインバ 15254 42.8 8859
３. <1360> 日経ベア２ 8378 72.0 217.4
４. <1540> 純金信託 5651 -4.9 15935
５. <1458> 楽天Ｗブル 4470 -26.3 36150
６. <1579> 日経ブル２ 3608 -40.2 328.3
７. <1321> 野村日経平均 3012 -27.1 43510
８. <1459> 楽天Ｗベア 2789 23.7 357
９. <1306> 野村東証指数 1155 28.2 3188.0
10. <2036> 金先物Ｗブル 972 36.9 111100
11. <2564> ＧＸ高配日株 895 2457.1 3148
12. <1655> ｉＳ米国株 893 128.4 688.0
13. <1320> ｉＦ日経年１ 857 48.0 43340
14. <1343> 野村ＲＥＩＴ 795 47.2 2065.5
15. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 758 -55.0 46900
16. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 753 194.1 2107
17. <1542> 純銀信託 712 -8.1 18015
18. <1328> 野村金連動 706 83.9 12695
19. <1326> ＳＰＤＲ 693 63.8 48540
20. <1568> ＴＰＸブル 658 -47.3 575.2
21. <1366> ｉＦ日経Ｗベ 646 229.6 223
22. <1476> ｉＳＪリート 597 104.5 1980
23. <1330> 上場日経平均 582 0.9 43550
24. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 552 49.6 707.5
25. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 452 -11.0 1074
26. <1329> ｉＳ日経 422 -37.6 4359
27. <314A> ｉＳゴールド 409 40.1 250.2
28. <1489> 日経高配５０ 391 -46.2 2555
29. <1488> ｉＦＲＥＩＴ 361 -72.4 1983
30. <1541> 純プラ信託 345 17.3 6279
31. <1398> ＳＭＤリート 325 -39.6 1983.5
32. <1597> ＭＸＪリート 310 12.7 1988.0
33. <2038> 原油先Ｗブル 300 -45.2 1563
34. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 299 68.9 27485
35. <2840> ｉＦＥナ百無 295 123.5 2003
36. <1346> ＭＸ２２５ 285 -50.8 43560
37. <2870> ｉＦナ百Ｗベ 275 38.9 12685
38. <1345> 上場リート隔 274 197.8 1956.5
39. <1615> 野村東証銀行 261 -16.9 443.5
40. <1305> ｉＦＴＰ年１ 255 410.0 3221.0
41. <2247> ｉＦＳＰ無 251 25000.0 1799
42. <238A> ｉＳ米２５ヘ 238 561.1 139.3
43. <2644> ＧＸ半導日株 235 5.9 1815
44. <1580> 日経ベア 227 5.1 1351.0
45. <1671> ＷＴＩ原油 217 -63.4 3123
46. <2094> ＲＥＩＴイン 208 71.9 805
47. <1308> 上場東証指数 197 13.2 3148
48. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 193 -9.8 51960
49. <1358> 上場日経２倍 189 -56.6 57540
50. <1369> Ｏｎｅ２２５ 174 222.2 42360
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)
株探ニュース
