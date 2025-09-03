　3日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　 48297　　 -11.9　　　 30500
２. <1357> 日経Ｄインバ　　 15254　　　42.8　　　　8859
３. <1360> 日経ベア２　　　　8378　　　72.0　　　 217.4
４. <1540> 純金信託　　　　　5651　　　-4.9　　　 15935
５. <1458> 楽天Ｗブル　　　　4470　　 -26.3　　　 36150
６. <1579> 日経ブル２　　　　3608　　 -40.2　　　 328.3
７. <1321> 野村日経平均　　　3012　　 -27.1　　　 43510
８. <1459> 楽天Ｗベア　　　　2789　　　23.7　　　　 357
９. <1306> 野村東証指数　　　1155　　　28.2　　　3188.0
10. <2036> 金先物Ｗブル　　　 972　　　36.9　　　111100
11. <2564> ＧＸ高配日株　　　 895　　2457.1　　　　3148
12. <1655> ｉＳ米国株　　　　 893　　 128.4　　　 688.0
13. <1320> ｉＦ日経年１　　　 857　　　48.0　　　 43340
14. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　 795　　　47.2　　　2065.5
15. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　 758　　 -55.0　　　 46900
16. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　 753　　 194.1　　　　2107
17. <1542> 純銀信託　　　　　 712　　　-8.1　　　 18015
18. <1328> 野村金連動　　　　 706　　　83.9　　　 12695
19. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　 693　　　63.8　　　 48540
20. <1568> ＴＰＸブル　　　　 658　　 -47.3　　　 575.2
21. <1366> ｉＦ日経Ｗベ　　　 646　　 229.6　　　　 223
22. <1476> ｉＳＪリート　　　 597　　 104.5　　　　1980
23. <1330> 上場日経平均　　　 582　　　 0.9　　　 43550
24. <318A> ＶＩＸＥＴＦ　　　 552　　　49.6　　　 707.5
25. <2621> ｉＳ米２０Ｈ　　　 452　　 -11.0　　　　1074
26. <1329> ｉＳ日経　　　　　 422　　 -37.6　　　　4359
27. <314A> ｉＳゴールド　　　 409　　　40.1　　　 250.2
28. <1489> 日経高配５０　　　 391　　 -46.2　　　　2555
29. <1488> ｉＦＲＥＩＴ　　　 361　　 -72.4　　　　1983
30. <1541> 純プラ信託　　　　 345　　　17.3　　　　6279
31. <1398> ＳＭＤリート　　　 325　　 -39.6　　　1983.5
32. <1597> ＭＸＪリート　　　 310　　　12.7　　　1988.0
33. <2038> 原油先Ｗブル　　　 300　　 -45.2　　　　1563
34. <2558> ＭＸ米株ＳＰ　　　 299　　　68.9　　　 27485
35. <2840> ｉＦＥナ百無　　　 295　　 123.5　　　　2003
36. <1346> ＭＸ２２５　　　　 285　　 -50.8　　　 43560
37. <2870> ｉＦナ百Ｗベ　　　 275　　　38.9　　　 12685
38. <1345> 上場リート隔　　　 274　　 197.8　　　1956.5
39. <1615> 野村東証銀行　　　 261　　 -16.9　　　 443.5
40. <1305> ｉＦＴＰ年１　　　 255　　 410.0　　　3221.0
41. <2247> ｉＦＳＰ無　　　　 251　 25000.0　　　　1799
42. <238A> ｉＳ米２５ヘ　　　 238　　 561.1　　　 139.3
43. <2644> ＧＸ半導日株　　　 235　　　 5.9　　　　1815
44. <1580> 日経ベア　　　　　 227　　　 5.1　　　1351.0
45. <1671> ＷＴＩ原油　　　　 217　　 -63.4　　　　3123
46. <2094> ＲＥＩＴイン　　　 208　　　71.9　　　　 805
47. <1308> 上場東証指数　　　 197　　　13.2　　　　3148
48. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　 193　　　-9.8　　　 51960
49. <1358> 上場日経２倍　　　 189　　 -56.6　　　 57540
50. <1369> Ｏｎｅ２２５　　　 174　　 222.2　　　 42360
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)


株探ニュース