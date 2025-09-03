高精度かつ効率的なワークフローを実現！Freefly Systems「Alta X Gen2」「Flux」
Freefly Systemsは、最新の産業用ドローンプラットフォーム「Alta X Gen2」およびLiDARソリューション「Flux」を発表しました。
Freefly Systems「Alta X Gen2」「Flux」
■FLUX ラインナップ
＜FLUX H1＞
スキャナー ：Hesai XT-32MX
レーザーリターン ：3
レーザーチャンネル：32
精度 ：±1cm/0.4in
RGBカメラ ：Ximea 20MP
精密度 ：0.5cm/0.2in
測定距離 ：300m
視野角 ：360°×40.3°
点数/秒 ：1,920,000
GNSS ：デュアル全帯域受信機
L 1 / L2 / LS/ L6(U-blox X20)
ストレージ ：USB-Cドライブ(256GB)
インターフェース ：Freefly Smart Dovetail
重量 ：約690g
互換性 ：Freefly Astro / Freefly Alta X Gen 2 / DJI Skyport
NDAA対応 ：×
＜FLUX O1＞
スキャナー ：Ouster OS1
レーザーリターン ：3
レーザーチャンネル：128
精度 ：±3cm/1.2in
RGBカメラ ：Ximea 20MP
精密度 ：0.5cm/0.2in
測定距離 ：200m
視野角 ：360°×42.4°
点数/秒 ：5,242,880
GNSS ：デュアル全帯域受信機
L 1 / L2 / LS/ L6(U-blox X20)
ストレージ ：USB-Cドライブ(256GB)
インターフェース ：Freefly Smart Dovetail
重量 ：約690g
互換性 ：Freefly Astro / Freefly Alta X Gen 2 / DJI Skyport
NDAA対応 ：〇
＜FLUX L1＞
スキャナー ：Livox Avia
レーザーリターン ：3
レーザーチャンネル：6
精度 ：±5cm/2in
RGBカメラ ：Ximea 20MP
精密度 ：2cm/0.8in
測定距離 ：450m
視野角 ：70°×77°
点数/秒 ：720,000
GNSS ：デュアル全帯域受信機
L 1 / L2 / LS/ L6(U-blox X20)
ストレージ ：USB-Cドライブ(256GB)
インターフェース ：Freefly Smart Dovetail
重量 ：約720g
互換性 ：Freefly Astro / Freefly Alta X Gen 2 / DJI Skyport
NDAA対応 ：×
これらの新製品は、産業用空撮、測量、インフラ点検、地理情報解析など多様な領域で、より高精度かつ効率的なワークフローを実現します。
発売に伴い、株式会社イデオモータロボティクス(所在地：東京都府中市／代表：井出 大介)は、予約受付を開始しました。
製品の出荷開始は、2025年10月末を予定しています。
【ALTA X Gen2 概要】
新型Alta X Gen2は、Freeflyが誇る産業用フラッグシップ機Alta Xの進化版です。
Auterion Skynodeプラットフォームを採用し、FPVカメラとLTE通信を標準搭載、さらにRTK/PPK対応デュアルGNSSアンテナ、拡張性の高い電源・データポートを備えたシームレスなプラットフォームです。
Smart Dovetail、マウンティングレール、モジュラー式ペイロードベイなどの新しいテクノロジーと、Freeflyのペイロードとのシステム互換性も備えています。
【FLUX 概要】
Freefly Fluxは、フィールドでの迅速なデータ処理を可能にする軽量・高精度なLiDARソリューションシステムです。
データはUSB-C経由でiPadに直接転送でき、現場でわずか数分のうちに3〜5cm精度の点群データを可視化可能です。
最新のIMU、デュアルGNSSアンテナ、20MPカメラを搭載し、森林や複雑地形においても高精度な測量を実現します。
AstroやAlta Xへ搭載すればシームレスな統合でパフォーマンスを最適化できます。
【ALTA X Gen2 特徴】
●最新のAuterion Skynodeプラットフォームを採用
多重化された高信頼性のカスタムFCと高性能ミッションコンピューターおよびLTEやMesh Rider無線、カメラ機器などのコンポーネントをシームレスに内部統合しています。
Skynodeプラットフォームで実行されるAuterionOSは、PX4ベースの完全なオンボードソフトウェアプラットフォームです。
特定の自律航行・ミッションを実行でき、他のソフトウェアやハードウェアとの通信を確立します。
さらに、ユーザー自身がSDKを使用して目的に応じたアプリケーションを実装可能です。
●NDAA Blue UAS 認証済み
米国防総省が定めた安全保障要件(NDAAに基づく)に準拠しており、米政府機関が安心して使用できることを承認しています。
●Smart Dovetail ペイロード クイックリリースインターフェース
外部拡張用の通信および電源を備えたクイックリリースインターフェース「Smart Dovetail」を実装。
業界標準規格のPixhawk Payload BUSに準拠し、ASTRO用の各種ペイロードはもちろん、他社のペイロード製品を容易に搭載できるよう考慮しています。
●データ駆動型ワークフロー
データはLTE接続でユーザーやクラウドにリアルタイム転送ができます。
Auterion Enterprise Suiteを使用して自動飛行プランの作成管理、ライブビデオ配信、飛行ログ管理、アセットマネージメント等が可能です。
●Mesh Rider搭載のPilot Pro
NDAA準拠したリモートコントロール PilotProをバンドルしました。
PilotProはMIC認証済みDOODLE LABS Mesh Riderの無線通信ユニットを搭載しています。
【FLUX 特徴】
●現場での簡単なオンサイトワークフロー
ワークフローはとてもシンプルで、時間のかかるキャリブレーションや複雑な飛行パターン・校正は不要です。
RECボタンを押すだけで、ミッションをスタートし、毎秒最大190万ポイントを収集します。
システムは、IMU、GNSS、およびLiDARデータを自動的に同期し、データはUSB-Cドライブに安全に保存されます。
ミッション終了後はiPadでLiDARデータを処理し、わずか数分で結果を確認できます。
●デュアルアンテナL1/L5 GNSSレシーバーを搭載し、精度の高い点群を生成。
●1°/h精度の高精度ジャイロスコープを搭載したIMUと2,000Hzで演算を行うINS。
●トリプルリターン高密度点群により、密集した樹木など多様な地表を完全にカバー。
●iPad - Pilot Pro接続でFluxからのテレメトリデータをライブ表示。
●座標参照系(CRS)は、6,500以上の水平方向・垂直基準から選択可能。
●GNSS後処理(PPK)を使用してDualアンテナから得たデータを独立して自動処理し、精度の高い位置情報を取得。
●GCPを利用して点群データを整合、簡単に包括的な精度レポートを作成。
●点群データをフルまたは圧縮LAS、LAZ形式で共有。
