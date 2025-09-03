高精度かつ効率的なワークフローを実現！Freefly Systems「Alta X Gen2」「Flux」

Freefly Systemsは、最新の産業用ドローンプラットフォーム「Alta X Gen2」およびLiDARソリューション「Flux」を発表しました。

Freefly Systems「Alta X Gen2」「Flux」

■FLUX ラインナップ

＜FLUX H1＞

スキャナー ：Hesai XT-32MX

レーザーリターン ：3

レーザーチャンネル：32

精度 ：±1cm/0.4in

RGBカメラ ：Ximea 20MP

精密度 ：0.5cm/0.2in

測定距離 ：300m

視野角 ：360°×40.3°

点数/秒 ：1,920,000

GNSS ：デュアル全帯域受信機

L 1 / L2 / LS/ L6(U-blox X20)

ストレージ ：USB-Cドライブ(256GB)

インターフェース ：Freefly Smart Dovetail

重量 ：約690g

互換性 ：Freefly Astro / Freefly Alta X Gen 2 / DJI Skyport

NDAA対応 ：×

＜FLUX O1＞

スキャナー ：Ouster OS1

レーザーリターン ：3

レーザーチャンネル：128

精度 ：±3cm/1.2in

RGBカメラ ：Ximea 20MP

精密度 ：0.5cm/0.2in

測定距離 ：200m

視野角 ：360°×42.4°

点数/秒 ：5,242,880

GNSS ：デュアル全帯域受信機

L 1 / L2 / LS/ L6(U-blox X20)

ストレージ ：USB-Cドライブ(256GB)

インターフェース ：Freefly Smart Dovetail

重量 ：約690g

互換性 ：Freefly Astro / Freefly Alta X Gen 2 / DJI Skyport

NDAA対応 ：〇

＜FLUX L1＞

スキャナー ：Livox Avia

レーザーリターン ：3

レーザーチャンネル：6

精度 ：±5cm/2in

RGBカメラ ：Ximea 20MP

精密度 ：2cm/0.8in

測定距離 ：450m

視野角 ：70°×77°

点数/秒 ：720,000

GNSS ：デュアル全帯域受信機

L 1 / L2 / LS/ L6(U-blox X20)

ストレージ ：USB-Cドライブ(256GB)

インターフェース ：Freefly Smart Dovetail

重量 ：約720g

互換性 ：Freefly Astro / Freefly Alta X Gen 2 / DJI Skyport

NDAA対応 ：×

Freefly Systemsは、最新の産業用ドローンプラットフォーム「Alta X Gen2」およびLiDARソリューション「Flux」を発表。

これらの新製品は、産業用空撮、測量、インフラ点検、地理情報解析など多様な領域で、より高精度かつ効率的なワークフローを実現します。

発売に伴い、株式会社イデオモータロボティクス(所在地：東京都府中市／代表：井出 大介)は、予約受付を開始しました。

製品の出荷開始は、2025年10月末を予定しています。

【ALTA X Gen2 概要】

新型Alta X Gen2は、Freeflyが誇る産業用フラッグシップ機Alta Xの進化版です。

Auterion Skynodeプラットフォームを採用し、FPVカメラとLTE通信を標準搭載、さらにRTK/PPK対応デュアルGNSSアンテナ、拡張性の高い電源・データポートを備えたシームレスなプラットフォームです。

Smart Dovetail、マウンティングレール、モジュラー式ペイロードベイなどの新しいテクノロジーと、Freeflyのペイロードとのシステム互換性も備えています。

【FLUX 概要】

Freefly Fluxは、フィールドでの迅速なデータ処理を可能にする軽量・高精度なLiDARソリューションシステムです。

データはUSB-C経由でiPadに直接転送でき、現場でわずか数分のうちに3〜5cm精度の点群データを可視化可能です。

最新のIMU、デュアルGNSSアンテナ、20MPカメラを搭載し、森林や複雑地形においても高精度な測量を実現します。

AstroやAlta Xへ搭載すればシームレスな統合でパフォーマンスを最適化できます。

【ALTA X Gen2 特徴】

●最新のAuterion Skynodeプラットフォームを採用

多重化された高信頼性のカスタムFCと高性能ミッションコンピューターおよびLTEやMesh Rider無線、カメラ機器などのコンポーネントをシームレスに内部統合しています。

Skynodeプラットフォームで実行されるAuterionOSは、PX4ベースの完全なオンボードソフトウェアプラットフォームです。

特定の自律航行・ミッションを実行でき、他のソフトウェアやハードウェアとの通信を確立します。

さらに、ユーザー自身がSDKを使用して目的に応じたアプリケーションを実装可能です。

●NDAA Blue UAS 認証済み

米国防総省が定めた安全保障要件(NDAAに基づく)に準拠しており、米政府機関が安心して使用できることを承認しています。

●Smart Dovetail ペイロード クイックリリースインターフェース

外部拡張用の通信および電源を備えたクイックリリースインターフェース「Smart Dovetail」を実装。

業界標準規格のPixhawk Payload BUSに準拠し、ASTRO用の各種ペイロードはもちろん、他社のペイロード製品を容易に搭載できるよう考慮しています。

●データ駆動型ワークフロー

データはLTE接続でユーザーやクラウドにリアルタイム転送ができます。

Auterion Enterprise Suiteを使用して自動飛行プランの作成管理、ライブビデオ配信、飛行ログ管理、アセットマネージメント等が可能です。

●Mesh Rider搭載のPilot Pro

NDAA準拠したリモートコントロール PilotProをバンドルしました。

PilotProはMIC認証済みDOODLE LABS Mesh Riderの無線通信ユニットを搭載しています。

【FLUX 特徴】

●現場での簡単なオンサイトワークフロー

ワークフローはとてもシンプルで、時間のかかるキャリブレーションや複雑な飛行パターン・校正は不要です。

RECボタンを押すだけで、ミッションをスタートし、毎秒最大190万ポイントを収集します。

システムは、IMU、GNSS、およびLiDARデータを自動的に同期し、データはUSB-Cドライブに安全に保存されます。

ミッション終了後はiPadでLiDARデータを処理し、わずか数分で結果を確認できます。

●デュアルアンテナL1/L5 GNSSレシーバーを搭載し、精度の高い点群を生成。

●1°/h精度の高精度ジャイロスコープを搭載したIMUと2,000Hzで演算を行うINS。

●トリプルリターン高密度点群により、密集した樹木など多様な地表を完全にカバー。

●iPad - Pilot Pro接続でFluxからのテレメトリデータをライブ表示。

●座標参照系(CRS)は、6,500以上の水平方向・垂直基準から選択可能。

●GNSS後処理(PPK)を使用してDualアンテナから得たデータを独立して自動処理し、精度の高い位置情報を取得。

●GCPを利用して点群データを整合、簡単に包括的な精度レポートを作成。

●点群データをフルまたは圧縮LAS、LAZ形式で共有。

FLUX ラインナップ

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 高精度かつ効率的なワークフローを実現！Freefly Systems「Alta X Gen2」「Flux」 appeared first on Dtimes.