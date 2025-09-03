元日本テレビでフリーアナウンサーの宮崎宣子（45）が2日、自身のインスタグラムを更新。10歳年下のパイロットの夫とのなれ初めを明かした。

「今日はベトナムの建国記念日でした なので至るところに国旗が飾られていました」とベトナム国旗前での夫婦ショットを投稿。

「そして、私はベトナム人と国際結婚したのかと思われるほど、夫がベトナム顔をしており、以前帰国した時に日本で、Vietnam transit is here.と、言われてベトナム線の方へ案内されてましたが、初ベトナムでなるほどと思いました。さらに、機内でも夫だけ英語で話しかけられておりました」とつづった。

「考えて見れば、夫とは私が37歳の時にバースデートリップでLAに行った時に出会い、当時夫は26歳でした」と出会いを回顧。「でも出会わなければ今の息子もいないわけで、人との出会いって本当に不思議です」と記した。

「夫であり、父親なんですが、一番は良き親友です 気の合う遊び仲間を得たような感じですかね」と宮崎。「そんな夫は、現在ホテルでダウン…必ず旅先で体調を崩すのでした ということで、今日もゆっくり本でも読みますか」とした。

宮崎アナは21年12月に再婚を発表。23年10月に長男を出産した。