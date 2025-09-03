幅広いゴルフ用品が特価で購入できる！つるやゴルフ十日市場店「オープン記念セール」

つるやは、今回「つるやゴルフ十日市場店」を2025年9月4日(木)に移転・リニューアルオープンします。

つるやゴルフ十日市場店「オープン記念セール」

期間 ： 2025年9月4日(木)から2025年9月15日(月祝)まで



最新ギアや、有名ブランドウエア、シューズ、グッズなど数多く取り揃える他、ゴルフ工房・中古クラブ取り扱い・試打室・測定器を完備。

地域最大級の充実の品揃え・サービスを展開し、初心者から経験者の方まで幅広く利用できます。

オープン当日より、お得なキャンペーンを実施します。

テーラーメイドのステルスドライバーが19,900円。

PINGのG425ドライバーが29,900円。

テーラーメイドのQi10ドライバーが37,900円、同モデルのフェアウェイウッドが21,900円。

ダンロップのゼクシオ12アイアン5本セットが59,900円。

ODYSSEYの21DFXパターが9,900円。

プーマのスパイクレスシューズ各種が4,990円均一。

キャロウェイ、テーラーメイド、プーマのキャディバック各種が14,900円。

有名ブランドウェア各種が最大半額など、大特価商品を多数用意！中古クラブや、レディース用商品も数多く取り揃えています。

また、9月4日(木)から9月10日(水)限定で、全品dポイント5倍キャンペーンを実施、さらに、9月4日(木)から9月7日(日)は、10,000円以上購入の方に有名ブランドボール2球を各日先着50名の方にプレゼントします。

さらに、つるやゴルフの新しいポイントサービス「つるやポイント」も貯まります。

※料金は全て税込です。

内容 ： 幅広いゴルフ用品が特価で購入できます。

限定特典(1)： 2025年9月4日(木)から2025年9月10(水)の7日間限定

「全品対象dポイント5倍」

※利用者登録＆エントリーが必要です。

※キャンペーンポイントは用途期間限定・後日付与。

※キャンペーン付与上限は30,000ポイントまで。

さらに、「つるやポイント」も同時にたまります

限定特典(2)： 2025年9月4日(木)から2025年9月7日(日)の4日間限定

「各日先着50名 有名ブランドボール(2球)プレゼント」

※10,000円(税込)以上購入の方が対象です。

アクセス

「つるやゴルフ十日市場店」

所在地 ：神奈川県横浜市緑区十日市場町846ー1

ピーシーデポ十日市場店2階

※共有駐車場31台完備

電話番号 ：045ー939ー3337

オープンセール中営業時間：10:00〜20:00

