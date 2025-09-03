ロッテは、ウエルネス事業の新たなチャレンジとして、9月16日に、「気持ちアガル水」をコンセプトとした飲料ブランド「THE DAY」を立ち上げ、「ナチュラルミネラルウォーター」と「スパークリングウォーター」を発売する。

「THE DAY」は、英語の慣用表現として、「最高の一日」という意味を持つ。スノーボーダーが、完璧な雪のコンディションや最高の仲間と過ごす一日を「THE DAY」と表現するように、日常の中にある「自分だけの最高の一日」を演出する水として誕生した。ちょっといいことがあったり、テストでいい点数をとったり、仲間と楽しい時間を過ごせたり、仕事でうまくいったりと、自分なりの「THE DAY」なタイミングでこの商品が飲まれ、毎日が「ハレの日」に変わることを期待している。

高価なものでなくてもいい、味のない「水や炭酸水」でさえも「気持ちアガル」、ゴールド（金色）に輝く新感覚・缶入りドリンク「THE DAY」に注目してほしい考え。



〈ナチュラルミネラルウォーター〉

国内ミネラルウォーター市場は約4500億円（富士経済「2024年 清涼飲料マーケティング要覧」）規模で現在も成長を続けており、Z世代が選ぶ好きなボトル飲料の1位（渋谷トレンドリサーチ）に選ばれるなど、大きな需要が見込めるカテゴリーとなっている。しかし、その市場は「安全性」や「成分」といった機能的価値を訴求するブランドがほとんどを占めており、同社はそこに新しい価値を提案できる「空白」があると考えた。実際に、海外ではストーリー性を意識した飲料ブランドも数多く登場しており、日本でも潜在需要が確実にあると考えているという。

現代の消費者は、商品に対して機能だけでなく、「気持ちがアガる」といった情緒的な価値や、環境への配慮を求めています。特に若年層の間では、誰かから提案されるのではなく「自分で自分の機嫌をとる」という価値観が浸透している。この「気持ち」という、目には見えないけれど重要なニーズに応えたいと考えた。



〈スパークリングウォーター〉

「お口の恋人」として、時代ごとの「楽しい」や「嬉しい」に寄り添ってきたロッテだからこそできること。それは、こうした現代の空気を読み取り、飲む人の心に寄り添う新しい選択肢を創り出すことだった。「THE DAY」は、単なる水ではありません。一人ひとりが自分だけの「最高の一日」を創るための、気持ちに寄り添うウエルネスパートナー。リサイクル可能なアルミ缶をあえて採用したことも、同社が考える新しい時代のウェルネスへの回答の一つだとしている。

商品特長として、水源には南アルプスを源流とする大井川水系の伏流水を使用している。〈ナチュラルミネラルウォーター〉は硬度67の飲みやすい軟水で、日常のあらゆるシーンにマッチする。〈スパークリングウォーター〉は目の覚めるような強炭酸で、心と体を刺激する。水分補給だけでなく、お酒の割材としても活躍する。

従来のペットボトルではなく、リサイクル可能なアルミ缶を採用した。環境意識への貢献はもちろん、「赤」と「黒」のコントラストが際立つパッケージは、日常のさまざまなシーンに溶け込む。ゴールドに輝く「金の水」として、普通に持っているだけでも様になる、デザイン性を追求した。

店頭でも「THE DAY」の世界観が楽しめる、オリジナルデザインの箱（ケース）で展開する。真っ赤な水と、真っ黒な炭酸水の箱が、店頭での発見の楽しさを演出。開ける前から、あなたの「最高の一日」への期待感を高める。自宅でのストック用にも、そのまま置きたくなるような気持ちアガル、デザインとなっている。

パッケージ裏面に登場する気持ちアガルキャラクターーは鳳凰（火の鳥）をモチーフにしている。古くから縁起物とされる鳳凰をモチーフにしており、手に取った人の「最高の日（THE DAY）」を応援するラッキーチャームのような存在を意図している。大空を飛ぶ鳥の姿は、ブランドコンセプトである「気持ちアガル」高揚感を象徴している。鳳凰（火の鳥）は、「何度でもよみがえる」という意味を込めており、リサイクル可能なアルミ缶を採用した同商品の、サステナビリティへの意識を表現している。

時代の空気感を読み取り、「令和ならでは」のモノづくり・ブランドづくりを行うべく、クリエイティブパートナーとして、ラッパー・クリエイティブディレクターの「TaiTan」とブランドを創り上げた。発売がゴールではなく、これから「THE DAY」を通じて発信するメッセージにも注目してほしいという。

［発売日］9月16日（火）

※Amazon、TikTok Shopは10月1日（水）からの発売になる

ロッテ＝https://www.lotte.co.jp