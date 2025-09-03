モノリスグループは、建設業が直面している、人手不足・猛暑対策・時間外労働の上限規制・最低賃金の上昇という「四重課題」の解決に向け、日本語による安全コミュニケーションを最優先とした多国籍人材の運用と、「投資負担の軽減を最大メリットとする機械の共同利用(シェア)」を、2025年9月から段階導入。

モノリスグループ

モノリスグループは、建設業が直面している、人手不足・猛暑対策・時間外労働の上限規制・最低賃金の上昇という「四重課題」の解決に向け、日本語による安全コミュニケーションを最優先とした多国籍人材の運用と、「投資負担の軽減を最大メリットとする機械の共同利用(シェア)」を、2025年9月から段階導入します。

同社は、この課題に対し省人化から「省ムダ化」へ発想を転換。

初期投資を負担し、機械稼働率の最大化と「長時間労働から職人を解放し、人に時間を戻す」現場づくりを推進します。

■省人化ではなく、省ムダ化

モノリスグループは、現場で発生する「待ち・探し・手戻り・手直し・重複」といったムダの削減を起点に、人員を減らす省人化ではなく、作業の摩擦を取り除く「省ムダ化」を進め、猛暑対応や残業上限の制約下でも安定した生産性を確保できるよう取り組みます。

■安全運用の担保

多国籍人材のコミュニケーション齟齬による手戻り・事故リスクを抑えるため、指差し呼称の徹底、教育・評価サイクルの定期化などの整備を実施します。

■機械の共同利用(シェア)

機械の共同利用(シェア)により、稼働率の平準化と設備の遊休化抑止を図ります。

初期投資は同社が負担し、参画企業は運用費を共同負担することで、機械化への参入障壁を下げ、導入スピードを高めます。

本取り組みは2025年9月より段階導入を開始し、効果検証を踏まえて、対象機種および対象エリアを順次拡大します。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 建設業の四重課題解決に向け“省ムダ化”を推進！モノリスグループ appeared first on Dtimes.