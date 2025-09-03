「裸の写真も撮られました」少女の体にアザを残しただけじゃない…《埼玉県・女子高生強姦事件》彼女の人生をメチャクチャにした犯人の“驚きの正体”（平成27年）
「もしかして……、男の人に襲われたの？」「うん……」
被害者の腕にはアザが……。2015（平成27）年におきた凶悪犯罪。18歳の女子高生が暴行被害にあった理由とは？ そして犯人男性の驚きの「職業」とは……？ なおプライバシー保護の観点から本稿の登場人物はすべて仮名である。（全2回の1回目／後編を読む）
「もしかして……、男の人に襲われたの？」
女子高生の水木晴奈さん（当時18）の母親は、娘が午後8時過ぎになっても学校から帰ってこないので心配していた。〈今、どこにいるの？〉とメールしても返事もない。その後、ようやく電話があったが、「今から帰る。詳しくは後で話す」と言って、すぐに電話を切った。
だが、帰宅した晴奈さんは母親とは目も合わせず、自室に引きこもった。家の中にいるのにスマホで連絡してくるので、いよいよおかしいと思い、「いったい、何があったの？」と聞くと、「何があったか分かる？」と言って、手首に残った赤いアザを見せた。
「ま、まさか……」
母親は最悪の想定をした。
「もしかして……、男の人に襲われたの？」
「うん。殺されないように言うことを聞いてきた……」
その言葉ですべてを悟った。
「よく帰ってきたわね……」
自然と涙があふれ出す。
「お父さんには黙ってて……」
「ごめんね……、これはお父さんに相談するね……」
父親はその話を聞くなり怒り狂い、「晴奈、手を洗ってもダメだ。今から持っているものを全部持って警察へ行くぞ！」と言い、3人で近所の交番を訪れた。
晴奈さんが対応した警察官に地図を示し、「このホテルで強姦されました。コンドームは付けてもらいました。裸の写真も撮られました」と説明しているのを聞いて、母親は卒倒してしまった。
「これから捜査が朝方までかかるので、お父さんとお母さんはいったん自宅に戻られてお休みください」
晴奈さんは女性警官に付き添われて病院へ行き、会陰擦過傷で全治1週間のケガと診断された。当然ながら、両親は一睡もできなかった。
犯人の正体は……
その後、警察は防犯カメラの解析などから犯人を割り出したが、その正体を知ってさらに衝撃を受けることになった。隣県の警察本部に勤める現職警官の小笠原堅（35）だったからだ。調べに対し、小笠原は「仕事も家庭もうまくいっておらず、ストレスを抱えていた」などと供述した。
小笠原が犯行に至るまでの経緯はこうだ。
小笠原は26歳で結婚し、事件の5年前に長女、1年前に長男を授かったが、長男がアレルギー体質だったため、妻が育児ノイローゼになった。
小笠原は「両親が二世帯住宅を作って一緒に暮らさないかと言っている。家事や育児も助けてもらえるんじゃないか」と言って同居を始めたが、今度は嫁姑問題が勃発。小笠原は離婚を迫られるようになり、ますますストレスがたまった。
小笠原はストレス解消のため、通勤電車内で盗撮行為を始めた。カバンの中にスマホを仕込み、スカートの丈が短い女子高生の足の間に置いておくのである。その動画をパソコンに保存し、自分で編集して楽しんでいたが、今度は女子高生をレイプしたいという欲望が高まり、その妄想を脚本化してメモに残していた。
【犯人が残したメモ】
・いい人オーラを出す
・声かけ説得30分
・近くに交番がない
・ラブホテルがある場所
・プレイ2時間
・改札口一つの駅
・地下鉄はダメ
・対象はトロくてボーッとしている
・イヤホン姿
・頭悪そう
・ゆっくり歩く
・スカート長すぎず
・髪の毛をまとめている
事件直前、小笠原はパトカーで事故を起こしたことなどから、降格処分を受けていた。ストレスがピークになり、かねてから計画していたレイプを実行しようと決断。ガムテープ、カッター、ローションなどをカバンに詰めてターゲットを探した。
