「もしかして……、男の人に襲われたの？」「うん……」

被害者の腕にはアザが……。2015（平成27）年におきた凶悪犯罪。18歳の女子高生が暴行被害にあった理由とは？ そして犯人男性の驚きの「職業」とは……？ なおプライバシー保護の観点から本稿の登場人物はすべて仮名である。



「もしかして……、男の人に襲われたの？」

女子高生の水木晴奈さん（当時18）の母親は、娘が午後8時過ぎになっても学校から帰ってこないので心配していた。〈今、どこにいるの？〉とメールしても返事もない。その後、ようやく電話があったが、「今から帰る。詳しくは後で話す」と言って、すぐに電話を切った。

だが、帰宅した晴奈さんは母親とは目も合わせず、自室に引きこもった。家の中にいるのにスマホで連絡してくるので、いよいよおかしいと思い、「いったい、何があったの？」と聞くと、「何があったか分かる？」と言って、手首に残った赤いアザを見せた。

「ま、まさか……」

母親は最悪の想定をした。

「もしかして……、男の人に襲われたの？」

「うん。殺されないように言うことを聞いてきた……」

その言葉ですべてを悟った。

「よく帰ってきたわね……」

自然と涙があふれ出す。

「お父さんには黙ってて……」

「ごめんね……、これはお父さんに相談するね……」

父親はその話を聞くなり怒り狂い、「晴奈、手を洗ってもダメだ。今から持っているものを全部持って警察へ行くぞ！」と言い、3人で近所の交番を訪れた。

晴奈さんが対応した警察官に地図を示し、「このホテルで強姦されました。コンドームは付けてもらいました。裸の写真も撮られました」と説明しているのを聞いて、母親は卒倒してしまった。

「これから捜査が朝方までかかるので、お父さんとお母さんはいったん自宅に戻られてお休みください」

晴奈さんは女性警官に付き添われて病院へ行き、会陰擦過傷で全治1週間のケガと診断された。当然ながら、両親は一睡もできなかった。

犯人の正体は……

その後、警察は防犯カメラの解析などから犯人を割り出したが、その正体を知ってさらに衝撃を受けることになった。隣県の警察本部に勤める現職警官の小笠原堅（35）だったからだ。調べに対し、小笠原は「仕事も家庭もうまくいっておらず、ストレスを抱えていた」などと供述した。

小笠原が犯行に至るまでの経緯はこうだ。

小笠原は26歳で結婚し、事件の5年前に長女、1年前に長男を授かったが、長男がアレルギー体質だったため、妻が育児ノイローゼになった。

小笠原は「両親が二世帯住宅を作って一緒に暮らさないかと言っている。家事や育児も助けてもらえるんじゃないか」と言って同居を始めたが、今度は嫁姑問題が勃発。小笠原は離婚を迫られるようになり、ますますストレスがたまった。

小笠原はストレス解消のため、通勤電車内で盗撮行為を始めた。カバンの中にスマホを仕込み、スカートの丈が短い女子高生の足の間に置いておくのである。その動画をパソコンに保存し、自分で編集して楽しんでいたが、今度は女子高生をレイプしたいという欲望が高まり、その妄想を脚本化してメモに残していた。

【犯人が残したメモ】

・いい人オーラを出す

・声かけ説得30分

・近くに交番がない

・ラブホテルがある場所

・プレイ2時間

・改札口一つの駅

・地下鉄はダメ

・対象はトロくてボーッとしている

・イヤホン姿

・頭悪そう

・ゆっくり歩く

・スカート長すぎず

・髪の毛をまとめている

事件直前、小笠原はパトカーで事故を起こしたことなどから、降格処分を受けていた。ストレスがピークになり、かねてから計画していたレイプを実行しようと決断。ガムテープ、カッター、ローションなどをカバンに詰めてターゲットを探した。

（諸岡 宏樹）