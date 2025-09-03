ワカモノリサーチ社がこのほど、現役高校生472人に対して「焼肉で一生その部位しか食べられないとしたらどの部位を選びますか？」というアンケートを実施。その結果、圧倒的な得票数で「タン」が1位に輝いた。



【調査結果】高校生に聞くと１位＆２位が圧倒的でした

1位の「タン」には、約半数の「48.9%」が投票。回答した若者からは「脂が少ない」「あっさりしている」「食べやすい」などの意見が多く集まった。「一生食べるとなると脂っぽくない方が食べられそう」という意見もあったことから、現実的な考えで一生食べていても大丈夫そうな「あっさり感」や「食べやすさ」がタンを選ぶ理由の一つになっていたようだ。



2位となったのは「カルビ」で「37.5%」の得票率。回答した高校生からは「脂身があって美味しい」「脂っこい食べ物が好きだから」「結局あぶら！幸せすぎる！」といった“脂大好き”の声が多数。まだまだ若い高校生。大人になるとカルビが食べられなくなると言うが、高校生はむしろカルビが一番美味しいと感じる年齢なのかもしれない。



3位は「ハラミ」（6.1%）となった。そのため、1位のタンと2位のカルビを合わせると「86.4%」に。ほとんどの高校生が一生その部位しか食べられないのだとしたらタンとカルビを選ぶ傾向にあることがわかった。



（よろず～ニュース調査班）