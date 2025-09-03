なぜ藤川監督は新任として貯金30を成し遂げたか　揺るがないチーム作りの信念、「見極め力」の確かさとは

藤川監督の卓越したチームマネジメント力も注目されている(C)TakamotoTOKUHARA/CoCoKARAnext

阪神は9月2日の中日戦（バンテリン）に5−3と勝利。これで貯金30に到達。マジックは一つ減らし「6」となった。

この日は3回に主砲、佐藤輝明が35号2ランを放つと余韻も冷めないうちに、「6番・遊撃」で先発したプロ8年目内野手、熊谷敬宥がプロ初アーチを放つ。

【動画】プロ8年目でたどり着いた！熊谷のプロ初本塁打をチェック

大卒8年目シーズン、昨年までは代走や守備固めでチームを支えていた選手が今季は遊撃含め、内外野の複数ポジションもこなしながら、必死に食らいついている。そんな日頃の努力を知っているだけにベンチもお祭り騒ぎ、祝福の嵐となった。



また、圧巻の貯金30には新任の藤川球児監督のチームマネジメント力が光る。

この日の熊谷含め、「7番・左翼」には先の巨人戦で今季初のスタメンでマルチ安打と結果を残した小野寺暖を起用。その小野寺は3回にヒットを放った。

またこの試合では8月31日の巨人戦の終盤のプレーで負傷交代していた中野拓夢にかわって、二塁に植田海を起用。ヒットこそ出なかったものの、好守で盛り立てると、7回先頭の打席ではしっかり四球を選ぶ。その後の大山悠輔の犠飛で5点目のホームインとチームの一員としてしっかり仕事を果たした。