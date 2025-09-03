9月3日、元モーニング娘。の譜久村聖がInstagramを更新。同期である生田衣梨奈との2ショットを公開し、反響を呼んでいる。

【写真】『愛ガキLIVE2025』を鑑賞した際の記念SHOTも公開

譜久村は、自身のInstagramアカウントにて、「汐留で撮影した日」とコメントすると、自分は黒の、生田は白のファッションで、顔を寄せ合った2ショットを披露。

この投稿に対し、ファンからは、「ぽんぽん最高！！」「ビジュ良い」「最強可愛い」「美人」「お二人とも美しい」などの反響が集まっている。

2011年にモーニング娘。の9期メンバーとして加入し、ファンからは“ぽんぽん”というコンビ名で親しまれている2人。譜久村は2023年11月、生田は今年7月にグループを卒業した。

なお、今回の2ショットは撮影とのことだが、プライベートでも親交があるようで、7月22日の投稿では、モーニング娘。の先輩メンバーにあたる高橋愛・新垣里沙による『愛ガキLIVE2025「I’ll be an idol〜アイドルやりますか！〜」』を生田の隣の席で観賞したことなどを明かし、その際の写真も公開していた。

画像出典：譜久村聖オフィシャルInstagramより