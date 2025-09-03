〈「裸の写真も撮られました」少女の体にアザを残しただけじゃない…《埼玉県・女子高生強姦事件》彼女の人生をメチャクチャにした犯人の“驚きの正体”（平成27年）〉から続く

2015（平成27）年におきた凶悪犯罪。18歳の女子高生を強姦した犯人は、なんと現役の警察官だった。男はなぜそんな暴挙に出たのか？ 事件の顛末をお届けする。なおプライバシー保護の観点から本稿の登場人物はすべて仮名である。（全2回の2回目／最初から読む）

「静かにしろ、抵抗したら殺すぞ！」

事件当日、電車でたまたま犯人の前の席に座っていたのが、被害者の水木晴奈さんだった。（現役の警察官で犯人の）小笠原は晴奈さんを追ってフラフラと電車を降り、駅前のスーパーで買い物中の晴奈さんの顔やスカートの中を盗撮した。

「すみません、私は盗撮を防止する仕事をしている者です。あなたがこのような被害に遭っています」

小笠原は外に出たところで晴奈さんに声をかけ、自分が撮った盗撮画像を見せた。晴奈さんは絶句した。

「他の方にも皆協力してもらっています。協力してもらわないと、あなたの個人情報が流出してしまいます。事が事なので、他人に聞かれないように静かなビジネスホテルで話しましょう」

小笠原は「謝礼も払う」と畳みかけ、「被害者と分からないようにマスクをしてジャンパーを着てください」と言って、用意していたマスクとジャンパーを渡し、一見、ビジネスホテルに見えるようなラブホテルに晴奈さんを連れ込んだ。

ところが部屋に入った途端、小笠原は態度を豹変させ、晴奈さんの両肩をつかむとベッドの上に押し倒した。

「何をするんですか？」

「静かにしろ、抵抗したら殺すぞ！」

小笠原は馬乗りになり、顔面にカッターナイフを突きつけてきて、「騒ぐな！」と言いながら、何度も腹を殴った。晴奈さんはガムテープで両手首を後ろで縛られ、身動きが取れない状態にされた。男は晴奈さんを裸にして、行為に及んだ。

「お前、処女か？」

「はい……」

「大丈夫、痛くないようにしてやる」

小笠原は行為の模様をビデオカメラで撮影し、「住所と名前と学校名を言え！」と脅してきた。

晴奈さんは学校名は正直に言ったが、住所と名前はデタラメを答えた。小笠原は「誰かに訴えたりしたら、この映像がインターネットの世界を漂うことになるからな」などと脅した。

小笠原は晴奈さんの両足を開き、その間に入ってきた。何をされるか悟った晴奈さんは絶叫したが、お構いなしだった。

行為が終わると、小笠原は「ごめんね」と言いながらガムテープを外し、「これはクリーニング代だ」と言って3万円を渡してきたが、晴奈さんは「要りません」と拒絶した。

再び外に出て、駅までの道を無言で歩いたが、小笠原は改札まで来ると雑踏の中に消えてしまった。ようやく解放された晴奈さんは母親に電話。その後、犯人は捕まったものの、両親の怒りは収まらない。

「事件後、娘は別人のようになってしまい、『犯人は人間のクズだが、そんな犯人にオモチャにされた自分もクズだ』と責め続けている。犯人から謝罪の手紙を受け取ったが、家庭や仕事のことでストレスを抱えていたなんて、ふざけた言い訳にしか聞こえない。市民を守るのが警察官なのに、私たちはいったい何を信用したらいいのか……」

懲戒免職、そして犯人の家族は……

小笠原の行為は単なる性犯罪では済まず、警察組織全体に対する裏切り行為でもあり、起訴と同時に懲戒免職になった。

小笠原は「メモの想定に沿って犯行を実行しており、計画性があったのは明らか。被害者の精神的苦痛も相当大きい」と断罪され、懲役10年を言い渡されたが、自宅を叩き売って作った約400万円はすべて被害者への慰謝料に充てられた。

悲惨なのは小笠原の2人の子どもたちだ。妻の姓に変えるために小笠原とは離婚した。

「パパが悪いことをしたから、前の家にも住めなくなって、発表会にも出れなくて、習い事もやめちゃって、お友達ともさよならをした。パパがいけないと思うけど、新しい保育園に行っても頑張る」

5歳の長女は事件を理解しているというが、出所した小笠原が家族に合わせる顔などあるのだろうか。

（諸岡 宏樹）