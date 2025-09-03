46号が衝撃すぎて「間違いじゃないよ」“193.1キロ弾”&2本の二塁打 大谷翔平が打棒さく裂もチームは9失点で敗れる
大谷の46号は衝撃の打球速度だった(C)Getty Images
ドジャースの大谷翔平が現地時間9月2日、敵地でのパイレーツ戦に「1番・DH」で先発出場し、1−4で迎えた3回一死の第2打席で7戦ぶりの46号ソロを放つなど、5打数3安打2打点1得点と活躍。しかし、チームは7−9で敗れた。
【動画】驚愕の打球速度で右翼席へ！大谷翔平が衝撃の46号アーチ
2番手で登板した新人右腕バッバ・チャンドラーの159キロの直球を捉え、右翼席へ弾丸ライナーで飛び込んだ。飛距離113.7メートル、打球速度はキャリア自己最速の193.1キロを計測。これがドジャース通算100本目となる節目のアーチとなった。
『MLB公式サイト』のXは「粉砕した！」と驚きの投稿をすると、米スポーツ専門メディア『The Athletic』のファビアン・アルダヤ記者は自身のXで「ショウヘイ・オオタニが打球速度193.1キロの本塁打を放った。間違いじゃないよ」と綴った。
試合は大谷の一発の後、4−4で迎えた6回に3点を勝ち越されると、7回は大谷が二塁打を放ってチャンスメイク。ウィル・スミスの適時打などで2点を返した。
6−7と1点差に詰め寄ったが、終盤に2点を返されて6−9。それでも9回、無死一塁で大谷が中堅への適時二塁打で7−9。最後まで粘りを見せたが、追いつくことはできなかった。
