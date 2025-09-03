タレントの照英さんが、自身のインスタグラムを更新。飼育していた金魚が「第60回 素人金魚名人戦 in 二子玉川」で賞を受賞したことを報告しました。

【写真を見る】【 照英 】 「大切に可愛がっていた和金がなんと賞を受賞しました！」愛情注いだ金魚が「素人金魚名人戦」で受賞





照英さんは、「大切に可愛がっていた和金がなんと賞を受賞しました！金魚が好きでいて良かったです！」とコメント。









投稿された写真には、「認定証」を手にする様子や、白いプラスチック製の桶の中で赤い金魚が泳ぐ姿が写っています。認定証には「出陳者 テン 殿」「品種 和金」と記されており、出陳者を愛犬「テン」の名前で出陳したことがわかります。









別の写真では、会場の様子も伺えます。多数の水鉢が並べられた屋外イベントで、白いキャップを被り黒いTシャツを着た照英さんが膝をつき、両手を握りしめて喜びの表情を見せています。周囲には他の来場者も集まり、展示を楽しんでいる様子が伝わってきます。









この投稿に、「テンちゃんの名前で登録するなんて」「出陳テンさんとはなんと粋な 照英さんは心まで男前」「受賞、誠におめでとうございます」「テンちゃんとパパさんの共演ですね〜」「照英さんの生き物に対する愛情は素晴らしいですね」などのコメントが寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】