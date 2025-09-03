菅田将暉さんらが渋谷でサプライズの“号外”配布　一時騒然の人だかりに二階堂ふみさん「私を見てー！っていう気持ち」

菅田将暉さんら豪華俳優陣の登場に、渋谷が騒然としました。

2日正午、渋谷のパルコ前にできた人だかり。

その中心にいたのは、俳優の菅田将暉さん（32）、二階堂ふみさん（30）、神木隆之介さん（32）です。

三谷幸喜さんが脚本を手掛ける10月スタートの新ドラマに出演する3人が、ドラマの情報が掲載された号外を街の人に直接配布しました。

サプライズに渋谷の街は騒然。

号外を配布する貴重な初体験に、出演者は…。

菅田将暉さん：

「北海道から来てー」、「北海道から来てー」っていう、偶然を伝えたい人とかね。

神木隆之介さん：

めちゃくちゃ楽しかったですね！もっと配ってたかった！

菅田将暉さん：

練り歩きたかったぐらい。

一方、二階堂さんにはある原動力があったようで…。

二階堂ふみさん：

菅田君の方がやっぱりスターだなと思って。みんな私の目の前を通過してツッコんでいきそうな勢いだったんで、やっぱり“スターは違う！”って思いながら、こっちは逆に前に出て行きました。「私を見てー！」っていう気持ち。