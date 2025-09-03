女子プロレスラーでタレントのジャガー横田（64）の夫で医師、木下博勝氏（57）が3日、自身のインスタグラムを更新。俳優の清水尋也（ひろや）容疑者（26）が違法薬物に関連した容疑で警視庁に逮捕されたとの報道に言及した。

木下氏は、静岡県伊東市の田久保真紀市長の学歴詐称疑惑をめぐる問題など時事ネタに触れる中で、清水容疑者の報道についても切り出し、「陰謀論界隈の方は、この様な時には裏でこっそりと法案を通す、と良く言いますが、今回は違ったように今のところ感じます」と私見を述べた。

清水容疑者は東京都出身。映画「乾き。」で注目され、映画「ちはやふる」にも出演。映画「東京リベンジャーズ」にも「半間修二」役で出演した人気のある若手俳優の1人。7月スタートで放送中のTBS系「日曜劇場」の連続ドラマ「19番目のカルテ」に出演中。主演松本潤が所属し総合診療科の医師・徳重晃役を務める「魚虎総合病院」で新米医師として働く小芝風花扮する滝野みずきの同期で、3年目の内科専攻医・鹿山慶太という重要役を演じている。

逮捕容疑は7月ごろ、共謀し、東京都杉並区の自宅で大麻を含む植物片を所持した疑い。