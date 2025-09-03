元「ZIP！」リポーター團遥香、色白美脚際立つビッグTシャツ姿 娘との2ショットに反響続々
【モデルプレス＝2025/09/03】タレントの團遥香が9月2日、自身のInstagramを更新。夏の思い出として娘との親子ショットを公開し、反響が寄せられている。
【写真】團遥香、衝撃の美脚ショット
團は「夏の思い出。毎日暑すぎるけど、夏って恋しくなって毎回写真見返しちゃう」と夏を振り返り、「子も一夏でこんなに成長するんだね〜」と娘の成長を実感する母親としての心境もコメント。色白の美しい脚が際立つビッグTシャツ姿で娘を見守る様子や、ベッドで一緒に眠る親子の自然体な姿など、夏の思い出写真を多数公開している。
また。この投稿に、ファンからは「美脚」「親子の時間が素敵」「微笑ましい」「癒される」「自然体で素敵」「幸せそう」といった声が上がっている。
團は2020年まで日本テレビ系朝の情報番組「ZIP！」（月〜金あさ5時50分〜）のリポーターをつとめ、2024年1月にプロバスケットボール選手の原修太選手との結婚を発表。同年6月2日の自身の誕生日に「少し前に家族が増えました事をご報告させて頂きます」と長女の出産を報告している。祖父は有名作曲家の團伊玖磨氏、父は有名建築家の團紀彦氏。（modelpress編集部）
◆團遥香、美脚際立つ親子ショット公開
