タレントの若槻千夏（41）が3日に都内で行われた「『朝たんぱく協会』設立発表会」に出席した。

2012年1月に結婚し、2人の子供のママ。子供の支度や家事に追われる毎朝でも、仕事パフォーマンス向上のため「一分ぐらいでかき込めるやつ。納豆生卵かけごはん。食卓で囲んでっていうより、ギリギリ食べています」という。簡単な朝食でもタンパク質を摂取することで「午後のひな壇がいい気がする」と効果を実感しているようだ。

ただ、40代に突入し筋力の衰えも実感。「本当に今、深刻な悩みなんですけど40代になって初めて、筋肉痛だなとか、ここが痛いなとかじゃなくて、全身がピリってする、謎の衝撃が。ピキーンみたいな、どこが痛いのか分かんないですよ。感じたことない衝撃が40代になって初めて」感じているという。

何度もチャットGPTに相談も原因不明で「部位も分からないし、なんかどこが痛いとか、筋肉痛とか、はっきり分かったものじゃなくて、ただなんかピキって」と笑った。

また、「去年から、3回背中ギックリになってるんです」と告白。ギックリ腰ではなく、肩甲骨の下あたりに激痛がはしり、首あたりが動かなくなる“背中ギックリ”を経験し「2週間ぐらい凄い姿勢のいいひな壇の時があった。全然、動けないですよ、横目でゲスト見たりしていた」という。

その時から「筋肉からきてるんだなってヒシヒシと感じて、トレーニングするようになった」といい、「食べ物と運動のバランスなんだなっていうのを知れましたので、無理なく朝タンパクから始めたいと思います」と宣言した。