「涙が出ました」つるの剛士、50代美人妻と結婚23年目突入！ 「愛だなー」「毎年この投稿で感動します」
タレントのつるの剛士さんは9月2日、自身のInstagramを更新。妻と結婚記念日を祝福しました。
【写真】美人妻と乾杯する姿
また、「結婚してから毎年夫婦で靴を交換し合って22回目、22足目、22歩目の #靴の日 でした」「せっかく久しぶりに家族も全員揃っているので、おし、子どもたちが小さいときによく家族で行っていたお寿司屋さんに行こう！と張り切って予約したものの、結局参加者は次男ひとり。。omg」とも明かしています。
さらに「結婚23年目突入を記念して、お花屋さんで23本の花束作ってもらいました しっぽりと美味しいお寿司いただきながら夢を語る私。聞いてくれる妻。22年間何も変わってないです。自分のSNSですし人目も憚らず今年も惚気ます」と、“のろけ”も披露。「お互い50代に突入し、いろいろあると思いますがこれからも一歩一歩人生の景色を一緒に眺めていきましょう」とのことです。
コメントでは、「いや、つるのさんますます奥さまにゾッコンでしょ？ ご結婚記念日おめでとうございます」「憧れで理想の夫婦像です」「毎年この投稿で感動します」「これからも素敵な夫婦でいてくださいね！」「涙が出ました」「愛だなー」「ほんまに素敵なご夫婦です」「奥様への愛キュンキュンします」と、絶賛の声が寄せられています。
「ほんまに素敵なご夫婦です」「昨日9月1日は次男が初めてルアーで魚を釣りあげた記念日でしたが、本日9月2日は、私が人生でいちばんの大物を釣り上げた結婚記念日」とつづり、写真を2枚載せています。1枚目は美人な雰囲気漂う妻とビールで乾杯する姿です。妻は花束を持っています。2枚はその花束の写真です。
