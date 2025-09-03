Æü¥Æ¥ì¡ØTHE DANCE DAY¡ÙÍ¥¾¡¤Î´Ú¹ñ¥À¥ó¥¹¥Á¡¼¥àJINJO CREW¡¢¡ÖÀË½ÎÏÈï³²½÷ÀÄóÁÊ¡×ÊóÆ»¤ËÈ¿ÏÀ
À¤³¦¥é¥ó¥¯1°Ì¤Ë¤âµ±¤¤¤¿´Ú¹ñ¤Î¥Ö¥ì¥¤¥¯¥À¥ó¥¹¥Á¡¼¥àJINJO CREW¤¬¡¢¥Á¡¼¥àÆâ¤Çµ¯¤¤¿ÀË½ÎÏ»ö·ï¤ò¤á¤°¤ëÁÊ¾ÙÊóÆ»¤ËÂÐ¤·¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÀ¹Ô°Ù¤¸¤ã¤ó¡×±ê¾å¤·¤¿´Ú¹ñ¥À¥ó¥µ¡¼¤Î¿åÃå»Ñ
9·î3Æü¡¢JINJO CREW¤Î´Ø·¸¼Ô¤ÏËÜ¥µ¥¤¥ÈÄó·È¥á¥Ç¥£¥¢¡ØOSEN¡Ù¤Ë¡¢Æ±Æü¸áÁ°¤ËÊó¤¸¤é¤ì¤¿²áµî¤ÎÀË½¹Ô»ö·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëµ»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖºÛÈ½½ê¤ÎÈ½ÃÇ¤À¤±¤ò¸«¤ì¤Ð°ìÉô»ö¼Â¤È¤¤¤¨¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤¬Èï³²¼Ô¤ò¹ðÁÊ¤·¤¿¤È¤«¡¢°ìÊýÅª¤ËÁÊ¾Ù¤òµ¯¤³¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï»ö¼Â¤È°Û¤Ê¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
Æ±Æü¡¢¤¢¤ë´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢¤«¤Ä¤ÆJINJO CREW¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿½÷ÀA»á¤¬¥Á¡¼¥àÆâ¤Ç¤ÎÀË½¹ÔÈï³²¤òSNS¤Ç¸øÉ½¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¥Á¡¼¥à¤«¤éÁÊ¤¨¤é¤ì¤¿¤¬¡¢ºÛÈ½½ê¤¬¤³¤ì¤ò´þµÑ¤·¤¿¤ÈÊóÆ»¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
A»á¤Ï¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÃËÀB»á¤«¤éÀË½¹Ô¤ò¼õ¤±¤¿¤È¼çÄ¥¤·SNS¤Ç¸øÉ½¡£B»á¤ÏÃ¦Âà½èÊ¬¤È¤Ê¤ê¡¢¹µÁÊ¤ÎËö¤ËÆó¿³¤Ç¤ÏÌ¤¿ë¤ÈÇ§Äê¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡ÈÀË½¹Ô¤Î»î¤ß¡É¤¬Ç§¤á¤é¤ì¡¢Ä¨Ìò2Ç¯6¥«·î¤Î¼Â·ºÈ½·è¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢Èï³²¼ÔA»á¤¬¥Á¡¼¥à¤«¤é¹ðÁÊ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿»ö¼Â¤¬¸å¤ËÃÎ¤é¤ì¡¢ÆâÉô¹ðÈ¯¤Ø¤ÎÊóÉü¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÈãÈ½¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
´Ø·¸¼Ô¤Ï¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡Ö¤Þ¤º¥Á¡¼¥à¤È¤·¤ÆA»á¤ò¹ðÁÊ¤·¤¿»ö¼Â¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¶¯Ä´¡£¡Ö»ö·ï¤¬¸ø¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡È¸å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥Á¡¼¥à¤¬»ö·ï¤òÃÎ¤ë¿ô¥«·îÁ°¤ËA»á¤Ï¤¹¤Ç¤ËÃ¦Âà¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¸åB»á¤¬SNS¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤¿¤áÂ¨Æü¤ÇÃ¦Âà½èÍý¤·¡¢»ö·ï¤¬ÃÎ¤é¤ì¤ë¤È6¥«·îÊ¬¤Î¸ø±é¤¬Áê¼¡¤¤¤ÇÃæ»ß¤µ¤ì¤ë¤Ê¤ÉÂç¤¤ÊÂÇ·â¤ò¼õ¤±¤¿¤¬¡¢Åö»ö¼Ô¤¬¤¹¤Ç¤ËÃ¦Âà¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¥Á¡¼¥à¤È¤·¤ÆÂÐ±þ¤Ï¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö¤½¤Î¸å¡¢A»á¤¬SNS¤Ç¥Á¡¼¥àÆâÉô¤Î»ö¾ð¤ò¸ø³«¤·¤¿¤¿¤á¥¯¥í¥¹¥Á¥§¥Ã¥¯¤È¤·¤Æ¥Õ¥©¥ì¥ó¥¸¥Ã¥¯Ä´ºº¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¥Á¡¼¥à¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½êÂ°¤¹¤ë»öÌ³½ê¤¬Ì¾ÍÀÔÌÂ»¤ä¶ÈÌ³Ë¸³²¤ÇÁÊ¾Ù¤òµ¯¤³¤·¤¿¡£ÂÐ¾Ý¤ÏA»á¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯B»á¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£
¤Þ¤¿¡ÖÅö»þ¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¤â¡ÈÀË½¹ÔÈï³²¤Ïµõµ¶¤À¡É¤È¤¤¤¦¼ñ»Ý¤Ç¹ðÁÊ¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢·«¤êÊÖ¤·¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¼ÂÌ¾¤òµó¤²¤ÆÅê¹Æ¤·¤¿¹Ô°Ù¤òº¹¤·»ß¤á¤ë¼ñ»Ý¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Îº¬µò¤È¤·¤Æ¡¢²Ã³²¼Ô¤¬Ã¦Âà¤·¤¿¸å¤â¸ø±é¤¬È¾Ç¯´Ö¥¥ã¥ó¥»¥ë¤µ¤ìÂ³¤±¤¿»ö¼Â¤òµó¤²¤Æ¤¤¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¡Ö·è¤·¤ÆÀË½¹Ô¤ò±£ÊÃ¤·¤¿¤ê¡¢²Ã³²¼Ô¤ò¤«¤Ð¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£Èï³²¼Ô¤¬»ö·ï¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤¹ºÝ¤Ï²Ã³²¼Ô¤Î·ï¤Ë¸Â¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤ª´ê¤¤¤À¤Ã¤¿¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÏA»á¤òÌµ»ë¤·¤¿¤ê¹ðÁÊ¤¹¤ë°Õ¿Þ¤Ï¤Ê¤¯¡¢ºÛÈ½½ê¤Î´þµÑÈ½ÃÇ¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¹µÁÊ¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡×¤È¼áÌÀ¤·¤¿¡£
JINJO CREW¤Ï2001Ç¯¤Ë·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¥Ö¥ì¥¤¥¯¥À¥ó¥¹¥Á¡¼¥à¡£2008Ç¯¡¢2011¡Á2013Ç¯¡¢2018Ç¯¡¢2019Ç¯¤ËÀ¤³¦¥é¥ó¥¯¤Ç¥Á¡¼¥à¡¦¸Ä¿Í¤È¤â¤Ë1°Ì¤òµÏ¿¤·¡¢À¤³¦¤Ç½é¤á¤Æ¡Ö5Âç¥á¥¸¥ã¡¼¥Ó¡¼¥Ü¡¼¥¤Âç²ñ¡×¤òÀ©ÇÆ¤·¤¿¡£2021Ç¯¡Ö¥Ð¥È¥ë¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥ä¡¼¡×¥Ð¥È¥ëÉôÌç¡¢2022Ç¯JTBC¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡ØSHOWDOWN¡Ù¡¢¤½¤·¤Æ2024Ç¯¤Ë¤ÏÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Î¥À¥ó¥¹¥Ð¥È¥ëÈÖÁÈ¡ØTHE DANCE DAY¡Ù¤ÇÍ¥¾¡¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¿ô¡¹¤Î¼ÂÀÓ¤ò¸Ø¤ë¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë