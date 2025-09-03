９月１日に記録的な大雨となった北海道函館市では、いまも土砂の被害が残っていて、住民らは後片付けに追われています。



また、ＪＲ函館線で線路に土砂の流入があり、一部の区間で運転見合わせとなっています。



函館市原木町です。



１日の記録的な大雨で山から土砂や石が流れ込み、いまでも住宅前の道路を埋め尽くしています。



住民らは３日朝から後片付けに追われていました。



（住民）「片付け大変だよ。全部埋まってるんだよ」

こちらの住宅では中にまで土砂が流れ込み、床一面に泥が広がっていました。



（住民）「水が入っている。この辺りまできたってこと。天変地異からは逃れられない、人は」



函館市によりますと、土砂の撤去をするための準備を進めていて、出来るだけ早く作業を開始したいとしています。



また、ＪＲ北海道によりますと、この大雨の影響で２日、函館線の石倉駅から森駅の間で土砂が流入し、森駅から長万部駅まで上下線ともに運転見合わせとなっています。



札幌と函館を結ぶ特急北斗１０本を含むあわせて１７本が運休となっていて、ＪＲ北海道は最新情報についてはホームページを見てほしいと呼びかけています。