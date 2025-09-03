住宅の床一面に“泥”広がる「天変地異からは逃れられない」大雨の影響でJRに運休も 函館市
９月１日に記録的な大雨となった北海道函館市では、いまも土砂の被害が残っていて、住民らは後片付けに追われています。
また、ＪＲ函館線で線路に土砂の流入があり、一部の区間で運転見合わせとなっています。
函館市原木町です。
１日の記録的な大雨で山から土砂や石が流れ込み、いまでも住宅前の道路を埋め尽くしています。
住民らは３日朝から後片付けに追われていました。
（住民）「片付け大変だよ。全部埋まってるんだよ」
こちらの住宅では中にまで土砂が流れ込み、床一面に泥が広がっていました。
（住民）「水が入っている。この辺りまできたってこと。天変地異からは逃れられない、人は」
函館市によりますと、土砂の撤去をするための準備を進めていて、出来るだけ早く作業を開始したいとしています。
また、ＪＲ北海道によりますと、この大雨の影響で２日、函館線の石倉駅から森駅の間で土砂が流入し、森駅から長万部駅まで上下線ともに運転見合わせとなっています。
札幌と函館を結ぶ特急北斗１０本を含むあわせて１７本が運休となっていて、ＪＲ北海道は最新情報についてはホームページを見てほしいと呼びかけています。