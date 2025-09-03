関東から九州では、9月とは思えない、猛烈な暑さが続いています。一方、秋雨前線の影響で、3日は関東地方でも線状降水帯が発生するおそれがあり、厳重な警戒が必要です。

3日も関東から九州は、猛烈な暑さが続いています。

東京都心では、すでに36度を超えていて、5日連続、ことし28日目の猛暑日となっています。

予想最高気温は、熊谷で38度、東京、名古屋、大阪、熊本で37度など体温を超える、危険な暑さになる所がありそうです。

関東から沖縄の23都府県に熱中症警戒アラートが出されていますので、万全の対策をお願いします。

一方、秋雨前線の影響で、2日夜から、3日朝にかけて、東北や北陸で、記録的な大雨となりました。

この前線は、ゆっくり南下していて、3日夕方以降は関東でも天気が急変し、1時間に70ミリの非常に激しい雨の降る所がありそうです。

東京を含む関東地方では、線状降水帯が発生し、大雨災害の危険度が急激に高まるおそれがあります。 低地の浸水や、川の氾濫などに厳重な警戒が必要です。

また、日本の南海上にある熱帯低気圧は発達しながら北上し、3日夜には台風に変わりそうです。

4日の日中は、九州に接近し、5日にかけて、西日本から東日本にも接近する見込みです。

今後の進路に十分ご注意下さい。