º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¡¢¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥ê¥Ï¥Ó¥êÅÐÈÄ£´»î¹çÌÜ¤Ï£²È¯ÈïÃÆ£µ²ó£´¼ºÅÀ¡ÄÄ¾µåºÇÂ®¤Ï£±£µ£µ¡¦£¹¥¥í¤É¤Þ¤ê
¢¡ÊÆ¥Þ¥¤¥Ê¡¼£³£Á¡¡¥·¥å¥¬¡¼¥é¥ó¥É¡½¥ª¥¯¥é¥Û¥Þ¥·¥Æ¥£¡¼¡Ê£²Æü¡¢ÊÆ¥Æ¥¥µ¥¹½£¥·¥å¥¬¡¼¥é¥ó¥É¡á¥³¥ó¥¹¥Æ¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Îº´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¡Ê£²£³¡Ë¤¬£²Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£³Æü¡Ë¡¢»±²¼¥Þ¥¤¥Ê¡¼£³£Á¤Î¥ª¥¯¥é¥Û¥Þ¥·¥Æ¥£¡¼¡¦¥³¥á¥Ã¥Ä¤ÇÅ¨ÃÏ¤Î¥·¥å¥¬¡¼¥é¥ó¥É¡¦¥¹¥Ú¡¼¥¹¥«¥¦¥Ü¡¼¥¤¥ºÀï¤ËÀèÈ¯ÅÐÈÄ¤·¡¢½é²ó¤Ë£²¥é¥ó¤ò£²È¯ÈïÃÆ¤¹¤ë¤Ê¤É£µ²ó£´¼ºÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡½é²ó¤ËÍ·¥´¥í¤È»°¥´¥í¤Ç£²»à¤È¤·¤¿¤¬¡¢£³ÈÖÂÇ¼Ô¤ËÂÐ¤·¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤Î¤¹¤Ã¤ÝÈ´¤±¤Ç»àµå¡££´ÈÖÂÇ¼Ô¤ËÂÐ¤·½éµå¤Î¹â¤áÄ¾µå¤ò±¦±Û¤¨¤Ë£²¥é¥ó¤òÂÇ¤¿¤ì¤¿¡££µÈÖ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÏÁ´¤ÆÄ¾µå¤Ç¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Î»Íµå¡£Â³¤¯£¶ÈÖÂÇ¼Ô¤Ë¤âÆÃÂç¤Î£²¥é¥ó¤òÈïÃÆ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÄ¾¸å¡¢µå¾ì¾ÈÌÀ¤¬ÅÀÅô¤»¤º¡¢£±²óÎ¢£²»à¤Ç°ì»þÃæÃÇ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃæÃÇ¸å¤âÂ³Åê¤·£²²ó¤ÏÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤Ë°ÂÂÇ¤òÂÇ¤¿¤ì¤¿¤¬¡¢¼¡ÂÇ¼Ô¤òÍ·Ê»ÂÇ¤ËÂÇ¤Á¼è¤ê¡¢£³¼ÔËÞÂà¡££³²ó°Ê¹ß¤ÏÌµ°ÂÂÇ¤Ç£µ²ó¤Þ¤ÇÅê¤²¤¤Ã¤¿¡£
¡¡£µ¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ç£¶£¹µå¤òÅê¤²¤Æ¥¹¥È¥é¥¤¥¯£´£²µå¡££³°ÂÂÇ£´¼ºÅÀ£²»Íµå£±»àµå£²Ã¥»°¿¶¤Ç¡¢¥ê¥Ï¥Ó¥êÅÐÈÄÄÌ»»¤ÎËÉ¸æÎ¨¤Ï£·¡¦£°£·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Ä¾µå¤ÎºÇÂ®¤Ï£¹£¶¡¦£¹¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó£±£µ£µ¡¦£¹¥¥í¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¤³¤ÎÆü¤Î¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥ÄÀï¤Î»î¹çÁ°¡¢º´¡¹ÌÚ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ£·£µµå¤òÌÜ°Â¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡£µ·î¤Ë±¦¸ªÄË¤Î¤¿¤áÉé½ý¼Ô¥ê¥¹¥È¡Ê£É£Ì¡Ë¤ËÆþ¤ê¡¢¥á¥¸¥ã¡¼Éüµ¢¤Ø¸þ¤±¤Æ¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÆü¤ÏÃæ£¶Æü¤Ç£´ÅÙÌÜ¤Î¥Þ¥¤¥Ê¡¼ÅÐÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥ê¥Ï¥Ó¥êÅÐÈÄ¤Ç¤ÎÈïÃÆ¤Ï¤³¤Î»î¹ç¤¬½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡£¸·î£²£·Æü¡ÊÆ±£²£¸Æü¡Ë¤ÎÁ°²óÅÐÈÄ¤Ç¤Ï¡¢£³²ó£²¡¿£³¤Ç£·£µµå¤òÅê¤²¡¢£µ°ÂÂÇ£³¼ºÅÀ¡¢£´Ã¥»°¿¶£²»Íµå¤ÇÇÔÀïÅê¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Þ¥¤¥Ê¡¼£³ÅÙÌÜ¤ÎÅÐÈÄ¤Ç½é¹õÀ±¡£Ä¾µå¤ÎºÇÂ®¤Ï£¹£¸¡¦£¸¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó£±£µ£¹¡¦£°¥¥í¡Ë¤ÇÉüµ¢¸åºÇÂ®¤òµÏ¿¤·¤¿¤¬ËÉ¸æÎ¨¤Ï£·¡¦£°£°¤È¤Ê¤ê¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¾º³Ê¤Ø¥¢¥Ô¡¼¥ë¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£