最短で5日にNPB史上最速のリーグVが決まる阪神。チーム周辺では早くも「MVP」の話題が浮上している。

大本命はもちろん、4番として35本塁打、86打点でリーグ2冠を独走する佐藤輝明（26）だ。球場が広いうえに、左打者に不利な浜風が吹く甲子園の47試合で8本塁打。その甲子園よりさらに広いバンテリンドームナゴヤでも、昨2日の中日戦で35号2ランを放つなど、10試合で6本塁打をマークしており、チームへの貢献度は一、二を争う。

そんなサトテルを猛追しているのが、リリーフ右腕の石井大智（28）だ。

2日現在、46試合連続無失点でNPB記録を更新中。連続無失点イニングも45で、球団史上最長の藤川球児（2006年）の47回3分の2に迫っている。

ここまで49試合で失点はわずか1。34ホールド、8セーブ、防御率は驚異の0.18である。

自身も中継ぎ、抑えとして活躍した藤川監督が「誇らしいの一言」などと、ことあるごとに絶賛。評価はうなぎ上りなのだ。

成功譚も魅力的だ。独立リーグの四国IL・高知からドラフト8位で入った苦労人ながら、今オフの契約更改では、今季年俸8200万円から2億円の大台到達を視野に入れているという。複数球団が競合した「ドラ1」のサトテルとは真逆の“叩き上げ”人生を歩んできただけに、実際にMVPの投票権を持つ記者の中には「石井推し」も少なくない。

評論家の飯田哲也氏は、「佐藤輝が本塁打、打点の2冠を獲得すれば、MVP獲得は間違いないでしょうが……」と前置きしたうえで、こう続ける。

「今年は石井に取らせてあげたいですね。ここまで1点しか取られていないのは凄いこと。ストレートは相手打者が狙っても打てないし、6月には打球が頭部に直撃するアクシデントに見舞われたものの、打者に立ち向かう気持ちの強さも魅力です」

40試合以上に登板した救援投手で、歴代トップはマルティネスの0.39（当時中日=23年）だ。

「石井が最終的にこの数字を上回れば、MVP獲得を後押しするのではないか」（飯田氏）

セットアッパーのMVP受賞は11年セの浅尾拓也（中日）だけ。石井は史上2人目の快挙を達成することができるのか。

◇ ◇ ◇

