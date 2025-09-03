【ヴァリアブルアクションキット 新世紀GPXサイバーフォーミュラ「スーパーアスラーダ01(サーキットモード)」「イシュザーク」「ナイトセイバー005」リニューアル再販 】 受注開始日時：9月4日10時～ 発売月：2026年2月下旬 予定 価格：各2,200円

メガハウスは、半完成組立キット「ヴァリアブルアクションキット 新世紀GPXサイバーフォーミュラ」シリーズより「スーパーアスラーダ01(サーキットモード)」、「イシュザーク」、「ナイトセイバー005」のリニューアル再販商品を2026年2月下旬に発売する。価格は各2,200円。9月4日10時より全国のホビーショップ、Web通販サイトにて予約受付が開始される。

「ヴァリアブルアクションキット」は「新世紀GPXサイバーフォーミュラ」のサイバーマシンを1/43スケールで手軽に組み立てられる半完成キットシリーズ。今回再販されるリニューアル版はパッケージサイズが変更され、これまで付属していたマーキングシールから水転写デカールへの変更が行なわれている。

また、シャーシ部分にはホイールが組付け済みで、ボディ部分は成型色別に分けられたランナーパーツで構成。組み立て時に2つのモードから形態を選択できるヴァリアブル仕様で、成形色別に分けられたランナーパーツに付属の水転写デカールを貼るだけで完成する。

なお、「スーパーアスラーダ01」では、ブーストポッドのUPかDOWNをパーツの付け替えで選択できる。

受注期間：9月4日10時～

発売月：2026年2月下旬 予定

価格：2,200円

受注サイト：全国のホビーショップ、Web通販サイト

【商品構成】

半完成組立キット

(成型色別ランナー［4～6枚］、シール、シャーシ［ホイール＆シャフト組立済］、組立説明書)

【商品サイズ】

全長約110mm（1/43スケール）

【ヴァリアブルアクションキット 新世紀GPXサイバーフォーミュラ スーパーアスラーダ01(サーキットモード)［リニューアル再販］】【ヴァリアブルアクションキット 新世紀GPXサイバーフォーミュラ イシュザーク［リニューアル再販］】【ヴァリアブルアクションキット 新世紀GPXサイバーフォーミュラ ナイトセイバー005［リニューアル再販］】

(C)SUNRISE