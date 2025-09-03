「ヴァリアブルアクションキット 新世紀GPXサイバーフォーミュラ」シリーズ3商品がリニューアル再販「スーパーアスラーダ01(サーキットモード)」「イシュザーク」「ナイトセイバー005」9月4日10時より予約開始
「ヴァリアブルアクションキット 新世紀GPXサイバーフォーミュラ スーパーアスラーダ01(サーキットモード)［リニューアル再販］」
メガハウスは、半完成組立キット「ヴァリアブルアクションキット 新世紀GPXサイバーフォーミュラ」シリーズより「スーパーアスラーダ01(サーキットモード)」、「イシュザーク」、「ナイトセイバー005」のリニューアル再販商品を2026年2月下旬に発売する。価格は各2,200円。9月4日10時より全国のホビーショップ、Web通販サイトにて予約受付が開始される。
「ヴァリアブルアクションキット」は「新世紀GPXサイバーフォーミュラ」のサイバーマシンを1/43スケールで手軽に組み立てられる半完成キットシリーズ。今回再販されるリニューアル版はパッケージサイズが変更され、これまで付属していたマーキングシールから水転写デカールへの変更が行なわれている。
また、シャーシ部分にはホイールが組付け済みで、ボディ部分は成型色別に分けられたランナーパーツで構成。組み立て時に2つのモードから形態を選択できるヴァリアブル仕様で、成形色別に分けられたランナーパーツに付属の水転写デカールを貼るだけで完成する。
なお、「スーパーアスラーダ01」では、ブーストポッドのUPかDOWNをパーツの付け替えで選択できる。
リニューアルイメージ
「ヴァリアブルアクションキット 新世紀GPXサイバーフォーミュラ」シリーズ リニューアル再販商品
共通情報
受注期間：9月4日10時～
発売月：2026年2月下旬 予定
価格：2,200円
受注サイト：全国のホビーショップ、Web通販サイト
【商品構成】
半完成組立キット
(成型色別ランナー［4～6枚］、シール、シャーシ［ホイール＆シャフト組立済］、組立説明書)
【商品サイズ】
全長約110mm（1/43スケール）
(C)SUNRISE