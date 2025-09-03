読売新聞社会部の記者として勇名をとどろかせ、その後は巨人軍代表として育成選手制度の創設などに尽力、さらに作家に転身後はヒット作を連発する清武英利氏。今年8月には、ノンフィクション作品『記者は天国に行けない 反骨のジャーナリズム戦記』（文藝春秋刊）を上梓した。特ダネに異常な情熱を注ぐ記者たちの仕事を活写し、さらに自身の記者としての半生を織り込んだ本作品に懸けた思いを清武氏に聞いた。

＊ ＊ ＊

──「記者は天国に行けない」というタイトルにしたのはなぜですか。

私には敬愛する言論人が何人かいます。例えば冤罪を次々に晴らした弁護士の正木ひろしであり、抵抗の新聞人と言われた元信濃毎日新聞主筆の桐生悠々です。本書をご覧いただければわかるのですが、私は、天国に召されたこの2人がその門の入り口あたりにいて、記者がやってくると、こんな風に気概を問うと考えています。

「君は長い物に巻かれなかったか、闘っている人達を見殺しにはしなかったか」。そのとき、自分のなかに答えを持つ者だけが、たぶん彼らの待つ天国の門をくぐることができるんです。長い物に巻かれない、闘っている人達を見殺しにしない、この気概のない記者には天国の門が開かない、と信じているのです。

もう一つは、人を叩いてなんぼ、という人生に流された記者は、私を含めて容易に天国には行けない、と思うんですよ。そういう信条をタイトルにしました。

──なぜ今、記者論を書こうと思ったのですか？

これは記者論ではなくて、記者世界のルポルタージュです。いつかは書かなければいけないという気持ちはあったんですよ。「そろそろどうですか」と編集者から問われたときも、即座に書くつもりはなかったんです。人生の最後に書くことはあるかもしれないけど、振り返ったり、手の内にあるものをすぐ書いたりすることもないんじゃないかなと思って、何か月も迷ったんですね。そうしたら編集者が「迷うのだったら、いろんな記者に会ってみませんか」と言うわけ。それで、僕の知っている記者や、編集部から紹介された人に順番に会っていくと、なかなかやるもんだなあという後輩が結構いたんです。

──それで書こうというお気持ちになったのですね？

現代の反骨記者はこんなところでかすかに息をしているのだ、と思いました。そうするしか生きようのなかった無骨な記者たちが、だんだん身近に感じてきたんですね。

──その記者たちに刺激されて、清武さんご自身の新聞記者時代も書こうと思ったのですね。

いやいや、自分を書くというのは恥ずかしいし、面倒くさいんですよ。記者として、それなりに仕事をしてきたんじゃないかという自負はあるけど、それを大声で言うのは、ただの社会部記者の流儀に反しているという気持ちもありました。

──それなのに書いた。編集者の強い勧めがあったからですか？

今回の本の帯に「恥辱に満ちた半生」ってあるけど、僕もいろんなことがあったから、本当は自分を外し純粋なルポを書きたかった。でも、編集者は、「地方では何を生きがいにやってきたのか」、「特ダネを巡って上司とぶつからなかったのか」、「忖度を求められなかったのか」、「渡邉恒雄主筆というドンといかにぶつかったのか」と絶えず聞かれ、人のことを書くなら自分のことも書け、とも言われたのです。

──それで当初の予定よりも長く、3年2カ月にわたる連載になってしまったのですね。

自分のことを書き始めると、途中でやめるわけにはいかなくなっちゃったんですよ。

渡邉主筆（故人、読売新聞グループ本社代表取締役）の話も書いているけど、僕は巨人軍の球団代表を務めながら、月刊誌や野球雑誌に記事やコラムを書いていたんです。書き続けることは自分の道だし、球団の宣伝や信頼につながると思っていた。経営の端くれにいても、一度記者を志した者はずっと書くべきだと思っています。育成選手制度がうまくいっているころは渡邉主筆も認めていたのに、チームが不振になると、このコラムをやめろという話があった。それは書き手に戻る道の途中で起きたことだけど、そのころになって「面白い」と読者の評判になって、ドンとの対立や結末まできちんと書かざるを得なくなった。連載が長くなった一因です。

旧統一教会の報道で有名になったジャーナリストの鈴木エイトさんの話がこの本に少し出てくるんだけど、もっとあの人の話を詳しく載せるとか、秋田魁新聞のイージス・アショア配備を巡る特報など、地方紙などの記者の話をもっともっと入れたかった。

──「記者出身ならずっと書くべき」というお話をもう少し教えてもらえますか。

僕が入社したころ、先輩から言われたのは、お前はハンターになりたいのか、ライターになりたいのかってことなんです。

──ライターは文筆家という意味でしょうけど、ハンターはどういう意味ですか？

ハンターというのは、ツルハシを持って鉱脈を探す鉱夫みたいな、堀り屋だと思っているんですよ。隠された事実を発掘する、発掘者です。僕はそういうハンターでありたいって思っていたんです。ライターというのは、コラムニストとか論説委員、そういう筆の技巧や見立てで食っていく人ですよ。だけど、今はこの二つに加えて、マネージャー、つまり経営とか管理部門に携わる第三の道を目指す人もいるんですね。

──今は、新聞社に入って早い時期からマネージャーを目指す人がいるということですか？

そうですね。読売も編集局と、社長室など管理部門をジグザグに渡って偉くなる人が増えました。僕は残念なことだと思うんだよね。だって、新聞社の幹部になりたくて記者職を目指したのですか。特ダネ記者になりたいとか、論説委員、コラムニストになりたいというならわかるけど。でも、今はそういう人もいるんですよね。この本の中にも書いたけど、最初から「僕は社長になります」と宣言した渡邉さんみたいな人もいるし。

──記者である以上、ハンターやライターを目指すべきということでしょうか。

そうですね。昔はよく、「スズメと記者は死に場所がわからない」と言われていました。支局長からは「だけどお前は、どこに消えたかわからないスズメにはなるな」と付け加えられましたが。せっかく長い間、書く訓練をしたのに、一冊の本も残さずにSNSで愚痴ばかり吐いているようなOBになってはダメだということだと思うんですね。本を書くことだけが最終形ではないと思うけど、たとえブログでもいい、自分が見聞きした秘事は友情を裏切ってでも書き残す、そして、社会を裏で支える硬骨の人々やその行為を掘り起こして記事にすることは、一度記者という特権を得て取材した者の職責です。いくつになっても書き続けることは大切ですよね。この本の中で言いたかったことは多いが、その一つは、記者は管理職になっても書けということなんです。

──管理職になると書かなくなるということですか？

日本陸連の新会長に就いた五輪メダリスト・有森裕子さんの言葉ですが、高校時代の陸上部顧問に「実るほど頭を垂れる稲穂かな」という言葉を挙げられ、「頭は後ろではなく前に垂れなさい」と言われたそうです。でも組織内記者の場合、一生懸命技能を高めて苦労して、管理職になったら、途端に書かなくなって、頭を後ろに垂れるんじゃないですか。何のために記者になったのって思うもの。時々迷っている人がいるんです。上司からも「もういい加減に書くのをやめろ」なんて言われて。

──「マネジメントに専念しろ」なんて言われるわけですね。

そう。「部下の管理をしっかりやれ」って言われるんですね。悩んでいる人はいっぱいいる。そういう人の管理をしっかりしろと言われるわけです。そうすると、筆を折るべきかと悩む人が出てくる。僕はアホやと思うの。記者である人はたくさんいる。管理職になった人もたくさんいると。でも、真面目な管理職であり優秀な記者であり続ける人ってめったにいない。それを目指すのは自然な形じゃないですか。

──清武さんがこの本で伝えたかったひとつは、記者は書き続けるべきだということであるのはよくわかりました。

記者の形はいろいろあるじゃないですか、新聞記者ばかりではない。フリーの方もいますよね。還暦を過ぎた人もいる。圧力を受けたり、記者の仕事では食えなかったりする人もいると思うんですね。それでも自分に言い訳をせずに、自分でしか書けないもののためにペンを取り続けることは大事です。

──旧統一教会の追及で知られるようになった鈴木エイトさんが、記者の仕事だけでは食べていけずに不動産の仕事をしながら記者を続けていたというのは今回の本で知りました。

そうそう、あの人は不動産関係をやっていたんだよね。競売物件を落としてリフォームもしていた。だから電話口でトンカントンカンと大工仕事の音が聞こえたって。本当に立派だよね。彼には追及すべきものが確固としてある。退職したら書けなくなったというOBがいます。それは、メディアの中で発表ものや部下の管理で日々流されているうちに、自分が本当に書きたいものを見失ったか、見つからなかったんだと思います。

（後編に続く）

構成／園田健也、写真／五十嵐美弥（小学館）