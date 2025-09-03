3歳娘の口調が私にそっくり…イライラが止まらず「負の連鎖」に｜二人育児のキロク#35【ママリ】

第二子・へうくんを出産したマキノさん。産院を退院し、2人育児が始まります。2歳の長女・くうちゃんとぶつかり合いながらも、少しずつ「4人家族」としての形を見つけていく実体験。マキノ(@warabeams)さんが描く、『二人育児のキロク』第35話をごらんください。

動きが活発になってきた、へうくん。遊びを制限され、不満がつのるくうちゃん…。マキノさんの注意に反発することが増え、そんなくうちゃんに対し、マキノさんはさらにイライラしてしまいます…。

©warabeams

©warabeams

「お姉ちゃん」として、ずっとがんばってきた くうちゃん…。へうくんの成長とともに、姉弟の関係も変化し始めます。

©warabeams

©warabeams

余裕がないと、いつも子どもに笑顔で接するというのは難しいですよね…。注意をするマキノさんに対し、くうちゃんもゆずりません。そんな、くうちゃんを見て、またイライラしてしまうマキノさん。悪循環に陥っていました。

©warabeams

©warabeams

マキノさんの口調をマネし、反抗するくうちゃん…。マキノさんは罪悪感とともに、イライラが増していく一方です。

©warabeams

©warabeams

疲労のピークと睡眠不足で余裕がなくなり、怒ってしまうことが増えたマキノさん…。わが子にいら立ち、自己嫌悪するマキノさんの姿に、共感した方もいるかもしれませんね。



精神的にも肉体的にも疲弊するワンオペ育児。親にとっても子どもにとっても、つらいですよね…。少しでもマキノさんの負担が軽くなるよう祈るばかりです。

自分を大切に扱うことが、わが子の笑顔につながる

©warabeams

©warabeams

©warabeams

第二子・へうくんの出産から、1か月ほどでワンオペ育児が始まります。「上の子優先」を心がけたこともあってか、張り切って弟のお世話をする、長女・くうちゃん。時には、孤独を感じるマキノさんの気持ちを癒やしてくれることも…。



しかし、休みなく繰り返すワンオペ育児の日々は、マキノさんの睡眠不足と心身の疲労を深刻化させ、徐々に心の余裕をうばっていきます。



育児疲れがピークに達した、マキノさん。感情的に怒ることが増えると、そのイライラはくうちゃんにも伝染します。毎日のように、怒って泣いて、感情をぶつけ合う悪循環に…。そんなある日、くうちゃんの小ささにふと気づいた、マキノさん。激しい後悔を抱きます。状況を改善するため、なるべく無理をしないことや、周囲の手を借りることを意識した結果、少しずつ状況が落ち着き始めたといいます。



新しい家族の誕生は、親にとっても、子どもにとっても初めてづくし。「ちゃんとしなきゃ」という責任感や焦りから、知らぬ間に自分を追い詰めてしまうこともあるでしょう。しかし、親子それぞれが笑顔で過ごせるよう、完璧を求めず、育児を一人で抱え込まないことの大切さに気付かせてくれる作品です。

記事作成: NAKAMA

（配信元: ママリ）