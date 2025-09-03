◇ナ・リーグ カブス4―3ブレーブス（2025年9月2日 シカゴ）

カブスの今永昇太投手（32）が本拠でのブレーブス戦に先発。6回5安打3失点の好投で9勝目をマークした。6試合連続のクオリティースタート（QS＝6回以上、自責点3以下）を記録し、7月30日（同31日）のブルワーズ戦以来、6試合ぶりの白星。15勝を挙げた昨年に続き、2年連続の2桁10勝に王手をかけた。チームは最少得点差の試合を競り勝ち連勝。今永は9勝6敗、防御率3.15となった。

安定感抜群の立ち上がりだった。初回は1死から四球を与えたが、通算154本塁打の3番・アルビーズを91.4マイル（約147.1キロ）、通算295本塁打の4番・オズナを92マイル（約148.0キロ）直球でそれぞれ中飛、空振り三振。2回も先頭のハリスを二ゴロに打ち取ると、レイズから移籍し、この日がブレーブスでの初出場となった金河成（キム・ハソン）を直球で投ゴロ。ホワイトも遊飛に仕留め、わずか6球でこの回を終えた。

味方が3回、タッカーの3ランなどで4点を先行。大きな援護を受けたが、直後にブレーブス打線に捕まった。4回、先頭のオルソンに右翼線三塁打を許し、自らの暴投で失点。さらにオルビーズにも左越えソロを浴び、2点を失った。5回にもホワイトに被弾。それでも傷口を最小限にとどめ、先発投手としての役割は果たした。しかし左腕はマウンド上では終始、厳しい表情で首をかしげるシーンも何度もあった。納得のいく投球内容ではなかったことを表していた。

8月は5試合に登板し、月間防御率2.65をマーク。5試合全てでQSを記録し、うち2試合は7回以上、自責点2以下のハイクオリティースタート（HQS）だった。しかし成績は0勝2敗。7月30日（同31日）のブルワーズ戦での8勝目を挙げて以来、勝ち運に恵まれない日々が続いていた。

トンネルを抜け出し、久々につかんだ白星。プレーオフ進出を決定づけ、ワールドチャンピオンを目指す10月の戦いに向け、安定感抜群の左腕が状態を高めていく。