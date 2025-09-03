家族とのお出かけや旅行が大好きだという、3歳になる柴犬の女の子、ちびこちゃん。



飼い主さんファミリーには、出先で「顔出しパネル」を見つけた際は、愛犬のちびこちゃんをモデルにして撮影する「謎ルール」があるそうだ。



この日も立ち寄った道の駅で顔出しパネルを発見。



いつものように撮影した画像をよく見ると、そこには予想外の表情をした愛犬の姿が！



「イヌ、全然笑ってなくて死ぬwwwwww」



X（旧Twitter）にそう投稿した飼い主、柴犬ちびこ（@chibi_and_co）さん。



「笑って」と書かれたパネルから、まるで「昭和のガンコ親父」のような渋い顔を出している柴犬、ちびこちゃんの様子は238万以上表示され、8万以上のいいねがつくと共に、たくさんのコメントが寄せられた。



「『はい！みんな笑って…』の真上にこの顔w」



「パネルの文字と犬の表情がミスマッチすぎて…」



「しぶ〜いお顔、ジワります」



「虚無ですね」



「思春期」



楽しいコメントの中には、ちびこちゃんの虚無顔に似た「チベットスナギツネ」の画像を貼る人も登場。



飼い主さんとのお出かけや旅行が大好きなはずのちびこちゃんが、なぜチベスナ風の虚無顔になっていたのか？ 飼い主さんに真相を聞いた。



「渋い顔の理由」に納得

ーーXにたくさん投稿されているちびこちゃんの他の「顔出しパネル」シリーズにくらべても、今回の「はい！みんな笑って…」看板はひと際渋いお顔でしたね…。



「道の駅に立ち寄った際にこの顔出しパネルを見つけたのですが、実はちびこはその直前まで車で寝ていたんです。なので、撮影時のこの表情は”眠い顔”ですね」



ーー「後ろで頑張ってるおとん、ウチだけは気付いてるから…」というコメントも寄せられていましたが、実際は…？



「気付いていただいている通り、後ろでちびこを抱えているのはおとんです（笑）」



ーーパネルから顔を出して撮影する時のちびこちゃんは、いつもどんな様子ですか？



「『はいはい、いつものやつですね』という感じです（笑）。パネルから顔を出すことや抱っこをされることは、好きでも嫌いでもないみたいです…」



ーーご家族とのお出かけや旅行自体は好きなのでしょうか？



「大好きなようです！旅行で泊まる場所を検討する際は、ちびこと一緒にごはんが食べられ、ちびこが楽しめそうな設備（ドッグランやプール等）があるところを選んでいます」



実は「甘えん坊」

予想外の渋い表情でパネルから顔を出していたちびこちゃんだが、実はかなり甘えん坊な柴女子さんなのだそう。



「家族が帰宅するといつも、押し倒されてしまうくらい熱烈なお出迎えをしてくれます。それが家族みんなにとって嬉しく、いつも元気をもらっています」（ちびこちゃんの飼い主さん）



（まいどなニュース／Lmaga.jpニュース特約・はやかわ リュウ）