「爆睡中の卵大好きな地獄耳の愛犬にバレずに卵の殻剥けるか」



【動画】卵をむくとやってくる犬

そんなユニークな検証動画がInstagramに投稿され、犬好きユーザーの間で大きな反響を呼んでいます。



検証結果「剥き終わったら来る」

投稿したのは、ポメラニアンと柴犬のミックス犬・ポメ柴の「ベラたん」（@bellaver_6）の飼い主さん。動画には、ソファでぐっすり眠るベラたんの様子が映し出されています。



その横で静かにゆで卵の殻をむく飼い主。しかし、むき終わった瞬間、まるでタイミングを見計らったかのようにベラたんが登場。



「剥き終わったら来る」そのオチに、コメント欄は大きく盛り上がりました。



「ゆで卵の妖精かと思ったら犬か…」

「わかってますよ♡ 待ってるんですの顔」

「音ですか？匂いですか？さらなる検証希望！」



投稿には、3.6万件以上のいいねと共感が寄せられました。



「初めのカリッで反応してた」

飼い主さんに話を聞くと、ベラたんは最初の“カリッ”という殻をむく音で反応していたとのこと。



「それまでは寝ていましたが、初めから気づいていたみたいです。卵を茹でて殻をむくと必ず来るので、今回は動画にしてみました」



ベラたんは普段から食べ物に敏感で、特に卵が大好物。外の音や匂いにもすぐ反応するそうですが、性格は「元気で怖がり、そして甘えん坊」だといいます。



「ゆで卵に似た犬」との声も

今回寄せられたコメントの中で特に印象に残ったのは、「ベラたんがゆで卵に見える」という声だとか。「ゆで卵好きなゆで卵みたいな犬」と評され、飼い主さんも思わず笑ってしまったそうです。



今後は“好きなご飯シリーズ”も検証へ

反響を受けて、飼い主さんは「納豆や豆腐、おやつなど、ベラたんの好きなご飯でも検証してみたい」と語ります。



地獄耳のポメ柴と飼い主の“静かな攻防”。次の「検証結果」が楽しみです。



（まいどなニュース特約・渡辺 晴子）