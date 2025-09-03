熱帯低気圧が発生 １２時間以内に台風になる見込み

気象庁は、昨夜（9月2日）熱帯低気圧が発生したと発表しました。今後１２時間以内に、台風に発達する見込みとしています。

【画像を見る】予想進路図＆全国各地の「今後16日間」の天気シミュレーション

熱帯低気圧はきょう（３日）南大東島の南南東にあって、１時間におよそ２５キロの速さで北北西へ進んでいます。

中心の気圧は１００６ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は１５メートル、最大瞬間風速は２３メートルとなっています。

今後の予想進路は【画像①】の通りです。

今後の進路はどうなる？

熱帯低気圧の中心は、



きょう（３日）午後９時には奄美大島の南東約１８０キロ

中心の気圧は１００２ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は１８メートル、

最大瞬間風速は２５メートル



あす（４日）午前９時には屋久島の南南西約７０キロ

中心の気圧は１００２ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は１８メートル、

最大瞬間風速は２５メートル



あさって（５日）午前９時には西日本

中心の気圧は１０００ヘクトパスカル、

最大風速は１８メートル、

最大瞬間風速は２５メートル



台風はこの後、温帯低気圧に変わり、



６日午前９時には日本の東

中心の気圧は９９６ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は２０メートル、

最大瞬間風速は３０メートル



が予想されます。

3日～4日 沖縄・九州地方は大雨などに警戒・注意を

熱帯低気圧や台風に流れ込む暖かく湿った空気の影響で、大気の状態が不安定となるため、雷を伴った激しい雨の降る見込みです。



［雨の予想］

３日６時から４日６時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

九州南部・奄美地方 １００ミリ



その後、４日６時から５日６時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

九州南部 １２０ミリ

となる見込みです。



［風の予想］

３日から４日にかけて予想される最大風速（最大瞬間風速）

九州南部・奄美地方 １８メートル （２５メートル）



［波の予想］

３日から４日にかけて予想される波の高さ

九州南部・奄美地方 ３メートル うねりを伴う

沖縄地方 ３メートル うねりを伴う



［防災事項］

九州南部・奄美地方では４日にかけて、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒・注意し、九州南部・奄美地方と沖縄地方では４日にかけて、落雷や突風に注意してください。

全国各地の天気への影響は？

今後の天気への影響はどうなるのか、【画像②～⑨】は全国各地の今後16日間の天気の予想です。

今後の情報に注意してください。