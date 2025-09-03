【台風情報】いきなり台風? 発生すれば台風15号 日本列島横断の可能性も…最新の進路 雨･風シミュレーション 気象庁発表 2025
気象庁によりますと、日本のすぐ南にある“台風のたまご”＝熱帯低気圧が、12時間以内に台風に発達する見込みだということです。台風になれば「15号」となります。
今回の特徴は、日本近海でいきなり発生し、日本列島を直撃するおそれがあるため、備えをするまでに時間がありません。
台風は海面水温が27℃ほどで発生・発達すると言われていますが、現在南の海上は30℃近くなっています。海面水温が高いと、台風のエネルギーになる暖かく湿った空気が入るため、熱帯低気圧は発達しやすくなり、台風は勢力を強めるおそれがあります。
多くの台風は、日本のはるか南で発生し、日本列島に近づくまで４～6日はかかりますが、今回の台風は”日本近海”でいきなり発生し、横断する見込みです。
気象庁は以下のように進路を示しています（3日午前10時20分発表）。
【熱帯低気圧a】
■3日午前9時の実況
種別：熱帯低気圧
存在地域：南大東島の南南東約220km
進行方向、速さ：北北西 25 km/h (14 kt)
中心気圧：1006 hPa
中心付近の最大風速：15 m/s (30 kt)
■3日午後9時の予報
種別：台風
存在地域：奄美大島の南東約180km
進行方向、速さ：北北西 35 km/h (18 kt)
中心気圧：1002 hPa
中心付近の最大風速：18 m/s (35 kt)
■4日午前9時の予報
種別：台風
存在地域：屋久島の南南西約70km
進行方向、速さ：北北西 25 km/h (13 kt)
中心気圧：1002 hPa
中心付近の最大風速：18 m/s (35 kt)
■5日午前9時の予報
種別：台風
存在地域：西日本
進行方向、速さ：北東 30 km/h (15 kt)
中心気圧：1000 hPa
■6日午前9時の予報
種別：温帯低気圧
存在地域：日本の東
進行方向、速さ：東 45 km/h (23 kt)
中心気圧：996 hPa
