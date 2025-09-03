気象庁によりますと、日本のすぐ南にある“台風のたまご”＝熱帯低気圧が、12時間以内に台風に発達する見込みだということです。台風になれば「15号」となります。

【画像】いつどこで雨が降る？最新の進路予想 12時間以内に「台風15号発生」か

今回の特徴は、日本近海でいきなり発生し、日本列島を直撃するおそれがあるため、備えをするまでに時間がありません。



台風は海面水温が27℃ほどで発生・発達すると言われていますが、現在南の海上は30℃近くなっています。海面水温が高いと、台風のエネルギーになる暖かく湿った空気が入るため、熱帯低気圧は発達しやすくなり、台風は勢力を強めるおそれがあります。

多くの台風は、日本のはるか南で発生し、日本列島に近づくまで４～6日はかかりますが、今回の台風は”日本近海”でいきなり発生し、横断する見込みです。

気象庁は以下のように進路を示しています（3日午前10時20分発表）。

【熱帯低気圧a】

■3日午前9時の実況

種別：熱帯低気圧

存在地域：南大東島の南南東約220km

進行方向、速さ：北北西 25 km/h (14 kt)

中心気圧：1006 hPa

中心付近の最大風速：15 m/s (30 kt)

■3日午後9時の予報

種別：台風

存在地域：奄美大島の南東約180km

進行方向、速さ：北北西 35 km/h (18 kt)

中心気圧：1002 hPa

中心付近の最大風速：18 m/s (35 kt)

■4日午前9時の予報

種別：台風

存在地域：屋久島の南南西約70km

進行方向、速さ：北北西 25 km/h (13 kt)

中心気圧：1002 hPa

中心付近の最大風速：18 m/s (35 kt)

■5日午前9時の予報

種別：台風

存在地域：西日本

進行方向、速さ：北東 30 km/h (15 kt)

中心気圧：1000 hPa

■6日午前9時の予報

種別：温帯低気圧

存在地域：日本の東

進行方向、速さ：東 45 km/h (23 kt)

中心気圧：996 hPa

最新の情報を確認するようにしてください。