絵本「パンどろぼう」シリーズ、グッズ続々…ポップアップストア9・10より開催【各店スケジュール】
大人気絵本「パンどろぼう」シリーズのポップアップストア「ほかほかポップアップストア 2025」が10日より、全国の一部書店で開催される。
【画像】ポップアップストア「ほかほかポップアップストア 2025」グッズ
グッズ販売のほか、パンどろぼうと一緒に写真が撮れるフォトスポットなども展開。「ポップアップストア」限定･先行グッズも販売される。
なお会期中、「パンどろぼう」関連書籍またはパンどろぼうグッズを一度の会計で2000円（税込）以上購入すると、『グリーティングカード』1枚が配布される。
同シリーズより絵本『パンどろぼう』（KADOKAWA／2020年4月発行）は、2021年「オリコン年間BOOKランキング 2021」ジャンル別「児童書」で1位を獲得した。集計期間は2020年12月7日付〜2021年11月29日付（実質集計期間：2020年11月23日〜2021年11月21日）。
●【2025年第1弾】開催店舗・会期
《北海道》
2025年9月10日（水）〜2025年10月13日（月・祝）
コーチャンフォー 新川通り店
《宮城》
2025年9月10日（水）〜2025年10月13日（月・祝）
未来屋書店 名取店
《埼玉》
2025年9月10日（水）〜2025年10月13日（月・祝）
TSUTAYA レイクタウン
《千葉》
2025年9月10日（水）〜2025年10月13日（月・祝）
三省堂書店 そごう千葉店
《東京》
2025年9月10日（水）〜2025年11月11日（火）
丸善 丸の内本店 1Fイベントスペース
《神奈川》
2025年9月10日（水）〜2025年10月13日（月・祝）
有隣堂 横浜駅西口ジョイナス店
《静岡》
2025年9月10日（水）〜2025年10月13日（月・祝）
EHONS SHIZUOKA（MARUZEN＆ジュンク堂書店新静岡店内）
《愛知》
2025年9月10日（水）〜2025年10月13日（月・祝）
三省堂書店 名古屋本店
《京都》
2025年9月10日（水）〜2025年10月13日（月・祝）
大垣書店 二条駅店
《大阪》
2025年9月10日（水）〜2025年10月13日（月・祝）
EHONS UMEDA（MARUZEN＆ジュンク堂書店梅田店3F）
《岡山》
2025年9月10日（水）〜2025年10月13日（月・祝）
喜久屋書店 倉敷店
《広島》
2025年9月10日（水）〜2025年10月13日（月・祝）
フタバ図書 TSUTAYA TERA広島府中店
《福岡》
2025年9月10日（水）〜2025年10月13日（月・祝）
EHONS HAKATA（丸善博多店内）
《長崎》
2025年9月10日（水）〜2025年10月13日（月・祝）
紀伊國屋書店 長崎店
