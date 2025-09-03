¡ÚÃæÅçµ±»ÎÏ¢ºÜ¡ô48¡Û¥×¥í£±Ç¯ÌÜ¡ÄÂç¤¤ÊÉÔ°Â¤Ê¤·¡¡¤Ç¤â³èÌö¤·¤ÆÅö¤¿¤êÁ°¤È¤¤¤¦½Å°µ¤Ï¤¢¤Ã¤¿
¡ÚÃæÅçµ±»Î¡¡²øÊª¥Æ¥ë¥·¡¼Êª¸ì¡Ê£´£¸¡Ë¡Û»ä¤Î¥×¥í£±Ç¯ÌÜ¡¢£±£¹£¸£¹Ç¯½Õ¤Î²Æì¡¦Ì¾¸î¤Ç¤Î¥¥ã¥ó¥×¤Ï¸ÍÏÇ¤¤¤â¤Ê¤¯¤¹¤ó¤Ê¤ê¤ÈÆþ¤ì¤¿°õ¾Ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼Ò²ñ¿Í¤Ç¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ë¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤¤Ìîµå¤ò£¸Ç¯´Ö¡¢·Ð¸³¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¹ñºÝÂç²ñ¤Ç¤â¤¤¤í¤¤¤í¤Êµå¶Ú¤Î¥Ü¡¼¥ë¤ò¸«¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£¥×¥í¤ÎÀ¤³¦¤òÂÎ´¶¤·¤Æ¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯¥ì¥Ù¥ë¤Î°ã¤¦¤È¤³¤í¤ÇÇØ¿¤Ó¤ò¤·¤ÆÄÉ¤¤ÉÕ¤«¤Ê¤¤ã¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡Ä¹Ç¯¡¢»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¿¶âÂ°¥Ð¥Ã¥È¤«¤éÌÚÀ½¥Ð¥Ã¥È¤Ø¤Î½ç±þ¤Ë¶ì¤·¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë²áµî¤ÎÊóÆ»¤Ç¤Ï¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¼«Ê¬¤Î´¶³ÐÅª¤Ë¤Ï¤½¤³¤Þ¤Ç¶ìÏ«¤·¤¿¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¶âÂ°¥Ð¥Ã¥È¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤½¤¦´ÊÃ±¤Ë¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤ò¥Ý¥ó¥Ý¥óÂÇ¤Æ¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢´°Á´¤Ë¥Ð¥Ã¥È¤Î¿Ä¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤òÂª¤¨¤ì¤ÐÌÚÀ½¥Ð¥Ã¥È¤Ç¤âÈôµ÷Î¥¤Ï½Ð¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£
¡¡¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Ç¤ÏºÇÍ¥½¨¿·¿Í¾Þ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£»ä¤Ï¤½¤Î»ö¼Â¤ò¤¢¤Þ¤ê³Ð¤¨¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬ÉáÄÌ¤ËÂÇ¤Æ¤¿°õ¾Ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥×¥í¤Î¥ì¥Ù¥ë¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤ÎÁÛÄêÆâ¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤«¡¢½çÄ´¤Ë·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡¢³«Ëë¤Ø¸þ¤±¤ÆÂç¤¤ÊÉÔ°Â¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤ÆÀäÂÐ¤ËÂç¾æÉ×¤À¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤¦¼«¿®¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤è¡£¤â¤¦£±Æü¡¢£±Æü¤òÉ¬»à¤Ë²á¤´¤¹ËèÆü¤Ç¤¹¡£¥¥ã¥ó¥×¤Î£±¤«·î¤Ê¤ó¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦´¶³Ð¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¤½¤ó¤Ê¥Ú¡¼¥¹¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¥¥ã¥ó¥×¡¢¥ª¡¼¥×¥óÀï¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤ÈÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¡¢ÀµÄ¾¸À¤Ã¤Æ£±Ç¯´Ö¤ÎÄ¹¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤òÀï¤¦¥Ú¡¼¥¹¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ï¡¢Á´¤¯¤ï¤«¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤â¤¦Ìµ²æÌ´Ãæ¤Ç¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¼Ò²ñ¿ÍÌîµå¤Ç¤¢¤ì¤ÐÅÔ»ÔÂÐ¹³¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÆüÄø¤Ë¸þ¤±¤ÆÄ´À°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¥×¥íÌîµå¤Î¤è¤¦¤ËÈ¾Ç¯´Ö¤Ç£±£´£°»î¹ç¤Û¤É¤ò¡¢°ìµ¤¤Ë¶î¤±È´¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÌîµå¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥×¥íÌîµå¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤Ï£·£°¡ó¤ÎÎÏ¤ò¥·¡¼¥º¥ó¤òÄÌ¤·¤ÆÊ¿¶ÑÅª¤ËÈ¯´ø¤Ç¤¤ëÁª¼ê¤¬¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤Ë·ë²Ì¤ò»Ä¤¹¤Ê¤É¤È¤¤¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢Ìîµå¤Ï¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ê¤É¡¢¤½¤ÎÂç²ñ¤Ç£±£²£°¡ó¤ÎÎÏ¤ò½Ð¤¹¤¿¤á¤ÎÄ´À°¤¬Âç»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£Æ±¤¸Ìîµå¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤«¤Ê¤ê°ã¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¡¡»ä¤Î£±Ç¯ÌÜ¤Ï¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤¿¿ô»ú¤Ï³Ð¤¨¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Ç¤ÏÂÇÎ¨£³³ä¡¢¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤â£³¡¢£´¡¢£µËÜ¤«¤Ê¡©¡¡¤½¤ì¤¯¤é¤¤ÂÇ¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¼Ò²ñ¿Í¤«¤é¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î£´ÈÖÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¥×¥íÆþ¤ê¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Â¨ÀïÎÏ¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¡£³èÌö¤·¤ÆÅö¤¿¤êÁ°¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¸«¤é¤ì¤ë½Å°µ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¡£
¡¡Â¾µåÃÄ¤Î¿·¿Í¤¬¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Ç¤É¤ó¤Ê³èÌö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÁ´¤¯´ãÃæ¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ÇÉ¬»à¤Ç¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¼«¼ç¥È¥ì¤«¤é¥¥ã¥ó¥×¡¢¥ª¡¼¥×¥óÀï¤È°ìµ¤¤Ë¶î¤±È´¤±¤Æ³«ËëÀï¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡£´·î£¸Æü¡¢¥À¥¤¥¨¡¼¥Û¡¼¥¯¥¹¤ÈÀï¤Ã¤¿³«ËëÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Ë¤Ï£·ÈÖ¡¦±¦Íã¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤í¤ó¤ÊÌîµå¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¤Ëº£¤Ç¤â¡Ö³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤Ï¤³¤Î»î¹ç¤Î£¹²óÎ¢¤Ë£µ£¶Ç¯¤Î·ê¿áµÁÍº¤µ¤ó°ÊÍè¡¢£³£³Ç¯¤Ö¤ê»Ë¾å£²¿ÍÌÜ¤È¤Ê¤ë¿·¿ÍÁª¼ê³«ËëÀï¥µ¥è¥Ê¥éËÜÎÝÂÇ¤ò»³Æâ¹§ÆÁ¤µ¤ó¤«¤éÂÇ¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£