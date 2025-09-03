AiScReam、1冊まるごと特集本4日発売！撮り下ろしグラビア、実写MV密着のフォトレポートなど収録
ラブライブ！シリーズから生まれた期間限定のスペシャルユニット「AiScReam」（アイスクリーム）をまるごと1冊特集した『LoveLive!Days ２０２５年10月号増刊 AiScReam SPECIAL』雑誌増刊が、4日に発売される。
【画像】豪華すぎ！AiScReam特集本掲載の新イラスト＆グラビア
「AiScReam」とは、ラブライブ！シリーズのラジオ番組を担当しているメンバーから構成。Aqours・黒澤ルビィ（CV.降幡愛）、虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会・上原歩夢（CV.大西亜玖璃）、Liella!・若菜四季（CV.大熊和奏）の3人から結成されたラブライブ！シリーズ発の期間限定スペシャルユニット。
『AiScReam SPECIAL』の表紙を飾るのは、この本のためだけに描き下ろされたAiScReamの3人。「愛▽スクリ〜厶！」の世界から飛び出してきたような、アイスクリーム×AiScReamのスペシャルな表紙となっている。（イラスト／2C＝がろあ）※▽は白抜きハート。
わいわいわい、A・ZU・NA、5yncri5e!、Saint Snow、Sunny Passionのユニットをはじめ、黒澤ルビィ＆黒澤ダイヤ、上原歩夢＆高咲 侑、若菜四季＆米女メイのスペシャルな2人組による、“アイスクリーム”をテーマにした描き下ろしイラスト企画。豪華イラストレーター陣が手掛けた甘くてかわいいをイラストで楽しめる。（参加イラストレーター／加藤アカツキ、白玉、2C＝がろあ、星夕、未来電機）
撮り下ろしグラビアではダイナー風のスタジオで行われ、かわいい衣装を着用したAiScReamキャストのキュートな姿を見ることができる。さらに3人による座談会では、AiScReam結成当時のことや楽曲が世界で注目されている“今”の心境なども語り、そして「愛▽スクリ〜厶！」実写MV撮影に密着したフォトレポートもある。
さらにAiScReam主催のライブイベントに出演が決定しているトッピングメンバー＆ラブ▽ブースターゲストのキャストによるスペシャルなコメントも掲載している。
【画像】豪華すぎ！AiScReam特集本掲載の新イラスト＆グラビア
「AiScReam」とは、ラブライブ！シリーズのラジオ番組を担当しているメンバーから構成。Aqours・黒澤ルビィ（CV.降幡愛）、虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会・上原歩夢（CV.大西亜玖璃）、Liella!・若菜四季（CV.大熊和奏）の3人から結成されたラブライブ！シリーズ発の期間限定スペシャルユニット。
わいわいわい、A・ZU・NA、5yncri5e!、Saint Snow、Sunny Passionのユニットをはじめ、黒澤ルビィ＆黒澤ダイヤ、上原歩夢＆高咲 侑、若菜四季＆米女メイのスペシャルな2人組による、“アイスクリーム”をテーマにした描き下ろしイラスト企画。豪華イラストレーター陣が手掛けた甘くてかわいいをイラストで楽しめる。（参加イラストレーター／加藤アカツキ、白玉、2C＝がろあ、星夕、未来電機）
撮り下ろしグラビアではダイナー風のスタジオで行われ、かわいい衣装を着用したAiScReamキャストのキュートな姿を見ることができる。さらに3人による座談会では、AiScReam結成当時のことや楽曲が世界で注目されている“今”の心境なども語り、そして「愛▽スクリ〜厶！」実写MV撮影に密着したフォトレポートもある。
さらにAiScReam主催のライブイベントに出演が決定しているトッピングメンバー＆ラブ▽ブースターゲストのキャストによるスペシャルなコメントも掲載している。