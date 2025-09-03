¡Ú£Ã£è£á£ì£ì£å£î£ç£å¡ª¿·¿Í¶¥ÎØÁª¼ê¾Ò²ð¡ÛÌîÃæÎ¶Ç·²ð¡Ö¼éÂô¡ÊÂÀ»Ö¡ËÀèÇÚ¤Î³èÌö¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤¿¤Î¤¬Âç¤¤¤¡×
¡¡£±£²£·´ü¡¢£±£²£¸´ü¤Î¥ë¡¼¥¡¼¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡Ö£Ã£è£á£ì£ì£å£î£ç£å¡ª¡¡¿·¿Í¶¥ÎØÁª¼ê¾Ò²ð¡×¡£º£²ó¤Ï£¸·î¤ÎÀ¾Éð±à¤ÇËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼½é£Ö¤ò£³Ï¢¾¡¤Ç¾þ¤Ã¤¿ÌîÃæÎ¶Ç·²ð¡Ê£²£³¡á¿ÀÆàÀî¡Ë¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¡£
¡¡¹â¹»¤Ç¼«Å¾¼Ö¶¥µ»¤Ë·È¤ï¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Â´¶È¤¹¤ë¤Þ¤Ç¶¥ÎØ¤ÏÌ¤ÃÎ¤ÎÀ¤³¦¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·ÌÀÂçÆþ³Ø¸å¤Ë¡¢°ÎÂç¤ÊÀèÇÚ¤Î»Ñ¤ËÆ´¤ì¡¢°ìµ¤¤Ë°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¡Ö¼éÂô¡ÊÂÀ»Ö¡ËÀèÇÚ¤Î³èÌö¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤¿¤Î¤¬Âç¤¤¤¡£¤½¤ì¤Ë£±Ç¯¤Î»þ¤Ë£´Ç¯¤ÎÊý¤¬Áª¼ê¤òÌÜ»Ø¤¹¤Î¤ò¸«¤¿¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¶¥ÎØ¤Ø¤ÎÅÁ¼ê¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¹â¹»»þÂå¤Î¥³¡¼¥Á¤òÍê¤ê¡¢¥³¡¼¥Á¤ÈÆ±¤¸Âç³Ø¤À¤Ã¤¿ËÙÆâ½Ó²ð¡Ê¿ÀÆàÀî¡á£±£°£·´ü¡Ë¤ò¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£¡ÖÀ¸¤Þ¤ì¤ÏÅìµþ¤À¤±¤É¡¢ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ë¡À¯Æó¹â¤Ï¿ÀÆàÀî¤Ë¤¢¤ê¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¤ä¹ñÂÎ¤â¿ÀÆàÀî¸©ÂåÉ½¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×¡£¤½¤¦¤·¤ÆÆþ¤Ã¤¿Áª¼êÍÜÀ®½ê¤Ç¤Ï£²ÅÙ¤Î¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¥ã¥Ã¥×¤ò³ÍÆÀ¡£¡Ö³Ú¤·¤¤£±£°¤«·î¤À¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡£µ·î¤«¤é¤Î¥ë¡¼¥¡¼¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤ÏÍ¥¾¡¤³¤½¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢£²ÅÙ¤Î·è¾¡¿Ê½Ð¡£¡ÖÃ±µ³¤Ç¤ÎÀï¤¤¤Ï¡¢¼«Å¾¼Ö¶¥µ»¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ê¬¡¢´·¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¥¢¥É¥Ð¥ó¥¹¥ë¡¼¥ë¤â°ãÏÂ´¶¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¤à¤·¤í¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢ËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼¸å¤Î£¸·î¡¢±§ÅÔµÜ½÷»Ò¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼³«ºÅÃæ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ë¡¼¥¡¼¥¢¥É¥Ð¥ó¥¹¤Ç¤Ï·è¾¡¤Ë¿Ê¤á¤ºÇÔÂà¤·¤¿¡£¡Ö¿Í¤Î¸å¤í¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢¿Í¤òÍê¤ê²á¤®¤¿¡£º£¸å¤ÎÈ¿¾ÊÅÀ¤Ç¤¹¤Í¡×¤È²ù¤ä¤ó¤À¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸Àï¤Ç¤Ï¡¢½éÀï¤ÎÈ¡´Û¤Ç£±Ãå¡¢£²Ãå¡¢·è¾¡¤Ï£´Ãå¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¡Ö¥é¥¤¥óÀï¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¡¢´·¤ì¤ëÁ°¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿´¶¤¸¡×¡£¤½¤Î¸å£³ÀïÌÜ¤ÎÀ¾Éð±à¤Ç½éÍ¥¾¡¡£´°Á´£Ö¤Ç¾þ¤Ã¤¿¡£¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¤¦¤ì¤·¤µ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢´°Á´£Ö¤¬¤Ç¤¤¿°Â¿´´¶¤ÎÊý¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡¥À¥Ã¥·¥åÀï¤òÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¤¬¡Öº£¤ÏÄ¹¤¤µ÷Î¥¤òÆ§¤á¤ë¤è¤¦¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶ì¼êÊ¬Ìî¤Î¹îÉþ¤Ë½ÅÅÀ¤òÃÖ¤¯¡£Îý½¬¤Ï»Õ¾¢¤ÎËÙÆâ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤À¤¬¡Ö·´»Ê¡Ê¹ÀÊ¿¡Ë¤µ¤ó¤Ë¾®¸¶¡ÊÂÀ¼ù¡Ë¤µ¤ó¡¢ÀÄÌî¡Ê¾Âç¡Ë¤µ¤ó¡¢ÆâÆ£¡Ê½¨µ×¡Ë¤µ¤ó¤È¤«¡¢£Çµ¤Ç³èÌö¤¹¤ëÊý¡¹¤È°ì½ï¤ËÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡£Îý½¬¥á¥Ë¥å¡¼¤â¡Ö·´»Ê¤µ¤ó¤È¤«¤È°ì½ï¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¤¤¤¤´Ä¶¤Ç¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡£
¡¡º£¸å¤ÎÌÜÉ¸¤òÊ¹¤¯¤È¡Ö»Õ¾¢¤ä·´»Ê¤µ¤ó¡¢¾®¸¶¤µ¤ó¤È¡¢µÇ°¤äÆÃÊÌ¶¥ÎØ¤Ç°ì½ï¤ËÁö¤Ã¤ÆÏ¢·¸¤·¤Æ¡Ä¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï£Çµ¡¢¤½¤·¤Æ¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¡×¤ÈÌ´¤ÏËÄ¤é¤à¤¬¡¢¤Þ¤º¤Ï¸½ºß¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸Àï¤ò°ìÆü¤âÁá¤¯¥¯¥ê¥¢¤·¡¢°ìÊâ°ìÊâ³¬ÃÊ¤ò¾å¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡¡£Ñ¡õ£Á
¡¡¡½¡½µÙÆü¤È¤«¤Ï²¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë
¡¡ÌîÃæ¡¡¥¬¥Ã¥Ä¥ê¤·¤¿µÙ¤ß¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤Û¤Ü¤Û¤ÜÎý½¬¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡¡¡½¡½¤½¤Î·ä´Ö¤Ë¤ä¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¼ñÌ£¤È¤«¤Ï¤¢¤ë
¡¡ÌîÃæ¡¡²¹Àô¤ä¥µ¥¦¥Ê¡¢¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤ë¡¢¤«¤Ê¡£ºÇ¶á¤Ï¥¿¥Ô¥ª¥«¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¡½¡½¥¿¥Ô¥ª¥«¤¬Î®¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤À¤¤¤ÖÁ°¤Ç¤Ï
¡¡ÌîÃæ¡¡¼«Ê¬¤¬¹â¹»¤Î¤³¤í¤À¤Ã¤¿¤«¤Ê¡£¤½¤Î»þ¤Ï¥Ï¥Þ¤é¤º¡¢¾¯¤·Á°¤Ë²È¤Î¶á½ê¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥¿¥Ô¥ª¥«²°¤Ë¹Ô¤Ã¤ÆÃíÊ¸¤·¤¿¤Î¤¬¤ª¤¤¤·¤¯¤Æ¡Ä¡£¤½¤³¤«¤é¥Þ¥¤¥Ö¡¼¥à¤Ç¤¹¡£²¹Àô¤ä¥µ¥¦¥Ê¸å¤Ë¥¿¥Ô¥ª¥«¥É¥ê¥ó¥¯¤ò°û¤á¤¿¤éºÇ¹â¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¡ù¤Î¤Ê¤«¡¦¤ê¤å¤¦¤Î¤¹¤±¡¡£²£°£°£±Ç¯£¹·î£²£·ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡££±£·£°¥»¥ó¥Á¡¢£·£µ¥¥í¡£ÍÜÀ®½ê½ç°Ì¤Ï£´£·°Ì¡£»Õ¾¢¤ÏËÙÆâ½Ó²ð¡Ê£±£°£·´ü¡Ë¡£»³ÅÐ¤ê¤Ê¤É¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤¬¹¥¤¤ÇºÇ¶áÅÐ»³ÍÑ¤Î·¤¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤¬¡ÖÃî¤¬¶ì¼ê¤Ç¥È¥ó¥Ü¤ä¥»¥ß¡¢Ä³¤â¥À¥á¡×¡£¤â¤Ã¤Ñ¤é³èÆ°¤ÏÃî¤¬¾¯¤Ê¤¤Åß¤À¤È¤«¡£