２０１９年、米宇宙軍司令部の旗が披露される場面に立ち会うトランプ大統領/Jabin Botsford/The Washington Post/Getty Images

（ＣＮＮ）米国のドナルド・トランプ大統領は２日、米宇宙軍司令部（ＳＰＡＣＥＣＯＭ）をアラバマ州ハンツビルへ移転させると発表し、コロラド州コロラドスプリングスに司令部を残すとしたバイデン前政権の決定を覆した。

宇宙軍司令部は米宇宙軍から独立した統合司令部で、ミサイル警報や通信、監視に使われる人工衛星とネットワークの統括など、宇宙空間の国家安全保障を担っている。軌道上の残骸や、米国や同盟国の宇宙船を脅かす恐れのある物体の追跡も行う。

トランプ大統領は「我々は当初、ハンツビルをＳＰＡＣＥＣＯＭ司令部に選定した。だがその計画がバイデン政権によって不正に妨害された」と語った。

さらに、民主党の地盤であるコロラド州にも批判の矛先を向け、「コロラド州の大きな問題の一つは、郵便投票をやっていることだ」と述べた。（何らかの形態の郵便投票は共和党地盤のユタ州などでも実施されている）

一方、コロラド州のジャレッド・ポリス知事は宇宙軍司令部の移転を「国民の税金の無駄遣い」と批判。転居しなければならない軍関係者の家族が不便を強いられると訴えた。

宇宙軍司令部は１期目のトランプ大統領が２０１８年に発足させて以来、所在地をめぐって共和党と民主党の間でせめぎ合いが続いていた。

当時、司令部は暫定的にコロラドスプリングスに置かれ、他都市が候補地として検討されていた。２１年、米空軍はハンツビルへの移転を勧告したが、米政府監査院（ＧＡＯ）が翌年、空軍の意思決定プロセスについて「透明性と信頼性に重大な欠陥」があると報告していた。