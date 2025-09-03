10代女子生徒と自殺はかる 交際相手の男を逮捕 「2人で死のうと…」 熊本
10代の女子生徒と心中を図ろうとしたとして、交際相手の男が逮捕されました。
自殺ほう助未遂の疑いで逮捕されたのは、熊本県宇城市の21歳の会社員の男です。
この男は、昨日（9月2日）午前6時40分ごろ、南阿蘇村の県道に停めた車の中で、同じく熊本県内に住む10代の女子生徒と自殺しようとした疑いが持たれています。
警察によりますと、2人は交際中で、一緒に命を絶つことを話し合っていました。男は必要な準備をしたうえで、女子生徒を車に乗せて現場に着き、心中を試みました。
しかし、女子生徒が車から逃げ出し、警察に通報したことで事件が発覚しました。
2人は意識がある状態で病院に運ばれ、命に別条はないということです。
警察の調べに対し、男は「2人で死のうとしていた」と容疑を認めているということです。
警察は2人が自殺を図った経緯などを調べています。
▼支援先情報▼
＜あなたのための WEB空間＞
・かくれてしまえばいいのです ※
＜自殺や事件等に関する報道でつらい気持ちになったら＞
・こころのオンライン避難所 ※
※いのち支える自殺対策推進センター（JSCP）推奨
＜相談窓口＞
日本いのちの電話
・フリーダイヤル
0120－783－556 毎日：午後4時～午後9時
・ナビダイヤル
0570－783－556 午前10時～午後10時
＜電話やSNSによる相談窓口の情報＞
・#いのちSOS（電話相談）
・チャイルドライン（電話相談）
・生きづらびっと（SNS相談）
・あなたのいばしょ（SNS相談）
・こころのほっとチャット（SNS相談）
・10代20代女性のLINE相談（SNS相談）
＜相談窓口の一覧ページ＞
・厚生労働省 まもろうよこころ
・いのち支える相談窓口一覧（都道府県・政令指定都市別の相談窓口一覧）
＜孤独・孤立対策の支援制度や相談窓口の検索サイト＞
・あなたはひとりじゃない 内閣官房 相談窓口等の案内
・支援制度・相談窓口の検索
・18歳以下の方向けの検索ページ