10代の女子生徒と心中を図ろうとしたとして、交際相手の男が逮捕されました。

自殺ほう助未遂の疑いで逮捕されたのは、熊本県宇城市の21歳の会社員の男です。

この男は、昨日（9月2日）午前6時40分ごろ、南阿蘇村の県道に停めた車の中で、同じく熊本県内に住む10代の女子生徒と自殺しようとした疑いが持たれています。

警察によりますと、2人は交際中で、一緒に命を絶つことを話し合っていました。男は必要な準備をしたうえで、女子生徒を車に乗せて現場に着き、心中を試みました。

しかし、女子生徒が車から逃げ出し、警察に通報したことで事件が発覚しました。

2人は意識がある状態で病院に運ばれ、命に別条はないということです。

警察の調べに対し、男は「2人で死のうとしていた」と容疑を認めているということです。

警察は2人が自殺を図った経緯などを調べています。

▼支援先情報▼

＜あなたのための WEB空間＞

・かくれてしまえばいいのです ※

＜自殺や事件等に関する報道でつらい気持ちになったら＞

・こころのオンライン避難所 ※

※いのち支える自殺対策推進センター（JSCP）推奨

＜相談窓口＞

日本いのちの電話

・フリーダイヤル

0120－783－556 毎日：午後4時～午後9時

・ナビダイヤル

0570－783－556 午前10時～午後10時

＜電話やSNSによる相談窓口の情報＞

・#いのちSOS（電話相談）

・チャイルドライン（電話相談）

・生きづらびっと（SNS相談）

・あなたのいばしょ（SNS相談）

・こころのほっとチャット（SNS相談）

・10代20代女性のLINE相談（SNS相談）

＜相談窓口の一覧ページ＞

・厚生労働省 まもろうよこころ

・いのち支える相談窓口一覧（都道府県・政令指定都市別の相談窓口一覧）

＜孤独・孤立対策の支援制度や相談窓口の検索サイト＞

・あなたはひとりじゃない 内閣官房 相談窓口等の案内

・支援制度・相談窓口の検索

・18歳以下の方向けの検索ページ