京都料亭の味を日常に！下鴨茶寮「料亭の西京焼き弁当」

下鴨茶寮「料亭の西京焼き弁当」

「下鴨茶寮」は、これまで本店の茶懐石等のお料理、「西京焼き」を、新たに主力商品として展開していきます。

その第一歩として、日常でも楽しめる新シリーズ「料亭の西京焼き弁当」を2025年9月3日(水)より販売中です。

第一弾は“西京焼きの王道”ともいえる「銀だら」。

総料理長・本山 直隆(もとやま なおたか)が監修し、素材選びから味噌の配合、焼き加減に至るまで、料亭ならではの技と真心を尽くしました。

■第一弾「銀だら」登場、鶏・牛も順次展開

下鴨茶寮 料亭の西京焼き弁当＜銀だら＞

下鴨茶寮 料亭の西京焼き弁当＜鶏＞

下鴨茶寮 料亭の西京焼き弁当＜牛＞

銀だらに続き、牛・鶏の西京焼き弁当も順次登場予定。

それぞれの素材に合わせて、味噌の甘みと塩気が肉の旨味を引き立て、脂のコクと白味噌のまろやかさが合わさることで、上品で奥行きのある味わいに仕上がります。

西京味噌に含まれる麹や塩分が肉をほどよく熟成させ、牛肉はよりジューシーに、鶏肉はしっとり柔らかく。

焼き上げた際には、味噌の焦げる甘い香りと肉の脂の香ばしさが絡み合い、京料理らしい照りと芳香が食欲をそそります。

魚とはまた違う魅力を持つ鶏・牛の西京焼き弁当にも、ご注目ください。

■西京味噌の魅力×京都料亭の技

西京焼きは、京都伝統の白味噌を用いた「西京床」に旬の素材を漬け込み、香ばしく焼き上げることで、まろやかな甘みと素材の旨味が調和する一品。

味噌に漬け込むことで身はしっとりと柔らかく、旨みも凝縮。

焼き上げる際の芳しい香りも“ご馳走”のひとつです。

西京味噌は、保存性を高める調理法として発展し、京の都で洗練された食味へと昇華されました。

麹歩合が高く塩分が控えめなため、自然な甘みとやわらかな口当たりが生まれ、京料理の「淡味(あわみ)」を支える存在です。

■総料理長プロフィール

本山 直隆(もとやま なおたか)

下鴨茶寮 総料理長

1981年佐賀県生まれ。

料理人である父の背中を見て育ち、自身も料理の道へ。

東京で日本料理の修業を重ね、2016年3月「銀座 下鴨茶寮 東のはなれ」料理長、2017年6月「下鴨茶寮」総料理長に就任。

■販売情報

商品名 ：「料亭の西京焼き弁当」シリーズ

販売開始日：2025年9月3日(水)

販売店舗 ：〈関西〉近鉄百貨店 上本町店・阿倍野店／阪神百貨店 梅田店／

大丸京都店／ジェイアール京都伊勢丹店(地下2階)

※阪神百貨店 梅田店のみ10日からの販売

〈関東〉松屋銀座店(地下1階)

価格(税込)：銀だら 1,296円／鶏 1,296円／牛 1,620円

