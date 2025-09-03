お笑いコンビ「バッテリィズ」が２日、都内で行われた「スカパー！ バッテリィズアンバサダー企画第２弾」の取材会に登場した。

野球経験がある２人は、今年３月に２０２５年シーズンの「スカパー！ プロ野球アンバサダー」に就任。６月にはアンバサダー企画第１弾としてヤクルトＯＢの真中満氏とセ・パ交流戦にまつわるトークを行った。

第２弾では、バッテリィズが大阪吉本所属芸人を集めて作った草野球チーム「上方ホンキッキーズ」の東京版である「東京スカパー！ ホンキッキーズ」が始動。ニッポンの社長・辻や、さや香・新山などがメンバーに名を連ねた。さらに、スーパー助っ人として横浜などで活躍した内川聖一氏の参加が決定。監督は日本一の経験もある真中氏が務めることとなった。バッテリィズは「真中さん監督で行けるとは思ってもなかったんで、めっちゃうれしいです」と口をそろえた。

この日は、バッテリィズ、辻、真中氏の４名で練習。ノックや打撃練習などで汗を流した。練習は終始、和やかなムードで行われたが、囲み取材では真面目に質問に答えるバッテリィズに真中氏は「なんかプロ野球の新規参入球団みたい…草野球チームですから、楽しんで」と全体の空気を和らげた。

チームの大きな目標は野球界全体の更なる発展。寺家は「草野球も野球に変わりはないんで、芸人が好き、プロ野球も好きみたいな人が見てくれたりして、野球を見る人口が増えてくれれば」と言葉に力を込めた。エースも８月３１日に東京ドームで行われたイチロー選抜 「ＫＯＢＥ ＣＨＩＢＥＮ」と高校野球女子選抜の特別試合を話題に挙げ、「イチロー選手がやってるのが（多くの人に）見られているんで、ＫＯＢＥ ＣＨＩＢＥＮさんと（試合を）やりましょう！ 最終的な目標として」と大きな目標を語った。