お笑いコンビ「フォーリンラブ」のバービー（41）が2日放送の日本テレビ「上田と女がDEEPに吠える夜」（火曜後11・59）にゲスト出演。卵子凍結のために受診したクリニックで医師から言われた言葉を明かした。

この日は将来の妊娠に備えて採取した卵子を凍結保存する「卵子凍結」がテーマ。「32歳くらいの時にちょっと婦人科系の疾患があって通院していた」というバービーは不妊治療の検査を受けた際、「数値があまり良くなかったので、これはちょっと（卵子凍結を）やっとこうかなって思って足を踏み入れた」と告白。

さらに「当時私ゴリゴリのお下劣芸人やっていて。普通に悩んで行っているんだけど、先生が私の顔見て“あなた芸人さんらしいね、冷やかさないでくれる？ここはそういうところじゃないから”って言われちゃって」と担当した医師の言葉を明かした。

これにMCのお笑いコンビ「くりぃむしちゅー」上田晋也は「ひどいね」と驚き。バービーは「失礼なって思ったんですけど、それぐらい偏見が強かった時代なんですよ、10年前って。（卵子凍結を）やる人がいなかったし」と話し、その医師とは「最後の方はケンカして腕組むぐらいの仲良しになった」とも明かしていた。