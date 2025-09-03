iPhone 17発売前に調査。iPhoneユーザーの約7割は機種変に乗り気
盛り上がってまいりました！
いよいよApple（アップル）の新商品発表イベントが、日本時間9月10日午前2時に開催されます。
iPhone 17シリーズに期待。Appleの最新イベントは9月10日午前2時から！
iPhone 17シリーズに注目が集まるなか、スマホ価格比較サイトが米国のiPhoneユーザー2,000人以上を対象に、「新しいiPhone出たら買い替える？」調査を実施。
以下、その内容をざっくりお伝えします：
Q1. 新しいiPhone 17が出たら、すぐに買い替えますか？
はい…68.3%
すぐには買い替えない…28.5％
折りたたみiPhoneが出るまで待つ…3.3％
10人中7人近くが「はい」と答えており、そのうち38.1%がProまたはPro Max、16.7%がベースモデル、13.5%が超薄型のAirを選ぶと回答しています。
多数派ではないものの、折りたたみ式を待っている人もいるのがわかります。
ちなみに Appleが折りたたみ式端末の発売を2026年まで延期した場合、20.1%のユーザーがSamsung（サムスン）の折りたたみ式端末、10.2%はGoogle（グーグル）の折りたたみ式端末を検討すると回答しています。
Q2. （Q1で買い替えると答えた方に）新機種にアップグレードするポイントは？
バッテリー駆動時間…53.2%
新しいデザインと機能…36.2%
ディスプレイ…34.3%
カメラ…28.1%
AIおよびソフトウェア…7.1%
機種変する一番の理由は、バッテリー寿命の向上でした。メディアではAIが大きく取り上げられていますが、今のところ、AIを理由に購入する人は少ないようです。
Q3. （Q1ですぐに買い替えないと答えた方に）アップグレードしない理由は？
現行デバイスで満足している…71.7%
価格が高い…68.9%
折りたたみ式端末を待っている…7.5%
eSIMが不安…6.6%
Androidへの乗り換えを検討している…5.3%
Q4. （スマホにとって）AIは大事だと思う？
非常に重要…44%
特に重要性を感じない…33%
多くの人がAIを重要視しているものの、それがすべてだとは思っていないようです。
ちなみに「AIを牽引している企業はどこだと思うか？」という質問に対しては、Apple（44%）、Samsung（6.6%）、Google（6.6%）が上位にランクインしました。
Q5. 関税によって価格が上昇しても、新機種を購入しますか？
はい…34%
いいえ…37%
状況次第…29％
日本でも新製品の価格上昇が話題になっていますが、米国でも3人に2人が購入をためらうと回答しています。
ロイター通信は、「関税の免除規定が変更された場合、iPhoneの価格が最大43%上昇する可能性があります」と報じています。
価格次第ではユーザー離れも
全体を通してiPhoneユーザーのApple愛は健在ながら、消費者のApple離れが起きるとすれば、「価格」と「折りたたみ端末」が大きな要因になることが予想されます。
それでもiPhoneユーザーの人はやっぱり次もiPhoneにしたい、って感じですね。値段があまり上がらないといいけど…。
来たる9月9日、Appleがどんな答えを消費者に提供してくれるのか…楽しみで眠れません！
