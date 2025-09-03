盛り上がってまいりました！

いよいよApple（アップル）の新商品発表イベントが、日本時間9月10日午前2時に開催されます。

iPhone 17シリーズに期待。Appleの最新イベントは9月10日午前2時から！

iPhone 17シリーズに注目が集まるなか、スマホ価格比較サイトが米国のiPhoneユーザー2,000人以上を対象に、「新しいiPhone出たら買い替える？」調査を実施。

以下、その内容をざっくりお伝えします：

Q1. 新しいiPhone 17が出たら、すぐに買い替えますか？

はい…68.3% すぐには買い替えない…28.5％ 折りたたみiPhoneが出るまで待つ…3.3％

10人中7人近くが「はい」と答えており、そのうち38.1%がProまたはPro Max、16.7%がベースモデル、13.5%が超薄型のAirを選ぶと回答しています。

多数派ではないものの、折りたたみ式を待っている人もいるのがわかります。

ちなみに Appleが折りたたみ式端末の発売を2026年まで延期した場合、20.1%のユーザーがSamsung（サムスン）の折りたたみ式端末、10.2%はGoogle（グーグル）の折りたたみ式端末を検討すると回答しています。

Q2. （Q1で買い替えると答えた方に）新機種にアップグレードするポイントは？

バッテリー駆動時間…53.2% 新しいデザインと機能…36.2% ディスプレイ…34.3% カメラ…28.1% AIおよびソフトウェア…7.1%

機種変する一番の理由は、バッテリー寿命の向上でした。メディアではAIが大きく取り上げられていますが、今のところ、AIを理由に購入する人は少ないようです。

Q3. （Q1ですぐに買い替えないと答えた方に）アップグレードしない理由は？

現行デバイスで満足している…71.7% 価格が高い…68.9% 折りたたみ式端末を待っている…7.5% eSIMが不安…6.6% Androidへの乗り換えを検討している…5.3%

Q4. （スマホにとって）AIは大事だと思う？

非常に重要…44% 特に重要性を感じない…33%

多くの人がAIを重要視しているものの、それがすべてだとは思っていないようです。

ちなみに「AIを牽引している企業はどこだと思うか？」という質問に対しては、Apple（44%）、Samsung（6.6%）、Google（6.6%）が上位にランクインしました。

Q5. 関税によって価格が上昇しても、新機種を購入しますか？

はい…34% いいえ…37% 状況次第…29％

日本でも新製品の価格上昇が話題になっていますが、米国でも3人に2人が購入をためらうと回答しています。

ロイター通信は、「関税の免除規定が変更された場合、iPhoneの価格が最大43%上昇する可能性があります」と報じています。

価格次第ではユーザー離れも

全体を通してiPhoneユーザーのApple愛は健在ながら、消費者のApple離れが起きるとすれば、「価格」と「折りたたみ端末」が大きな要因になることが予想されます。

それでもiPhoneユーザーの人はやっぱり次もiPhoneにしたい、って感じですね。値段があまり上がらないといいけど…。

来たる9月9日、Appleがどんな答えを消費者に提供してくれるのか…楽しみで眠れません！

