»¥ËÚ±ØÁ°¤Ë¿·¤¿¤ÊÊ£¹ç»ÜÀß¡ª ÃÏ²¼Êâ¹Ô¶õ´ÖÄ¾·ë¤Ç “¾¦¶È»ÜÀß”¤â “¥Û¥Æ¥ë”¤âÆþ¤ë¡Ö¥Ò¥å¡¼¥ê¥Ã¥¯¥¹¥¯¥¨¥¢»¥ËÚ¡×½×¹©
JR»¥ËÚ±ØÁ°¡¢¤½¤·¤ÆÃÏ²¼Êâ¹Ô¶õ´Ö¡Ö¥Á¡¦¥«¡¦¥Û¡×¤ËÄ¾·ë¤È¤¤¤¦ºÇ¹â¤Î¥í¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ê¥é¥ó¥É¥Þ¡¼¥¯¤È¤Ê¤ëÂç·¿Ê£¹ç»ÜÀß¡ÖHULIC SQUARE SAPPORO¡Ê¥Ò¥å¡¼¥ê¥Ã¥¯¥¹¥¯¥¨¥¢»¥ËÚ¡Ë¡×¤¬´°À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£´ÛÆâ¤Ë¤Ï¡¢ÃíÌÜ¤Î¥Û¥Æ¥ë¡Ö¥¶¡¦¥²¡¼¥È¥Û¥Æ¥ë»¥ËÚ by HULIC¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¡¢¤½¤·¤Æ¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ä¥°¥ë¥á¤¬³Ú¤·¤á¤ë¾¦¶È¥Õ¥í¥¢¤¬½¸·ë¡£»¥ËÚ¤Î¿·¤¿¤ÊÃæ¿´¤È¤·¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤ÇÆø¤ï¤¦¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤Ç¤¹¡£¥Û¥Æ¥ë¤Î³«¶ÈÆü¤Ï¡¢2025Ç¯12·î20Æü¡¢¾¦¶È»ÜÀß¤Î¥°¥é¥ó¥É¥ª¡¼¥×¥ó¤Ï2026Ç¯3·î28Æü¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
JR»¥ËÚ±ØÄÌÃÏ²¼¤Ë·Ò¤¬¤ëÊ£¹ç»ÜÀß¤È¤·¤ÆÃÂÀ¸
¡ÖHULIC SQUARE SAPPORO¡×¤Ï¡¢¥Ò¥å¡¼¥ê¥Ã¥¯¤¬ÊÝÍ¤¹¤ë¡Ö¥Ò¥å¡¼¥ê¥Ã¥¯»¥ËÚ NORTH33 ¥Ó¥ë¡×¤È¡Ö¥Ò¥å¡¼¥ê¥Ã¥¯»¥ËÚ¥Ó¥ë¡×¤òÃÊ³¬Åª¤Ë·ú¤ÆÂØ¤¨¡¢°ìÅï¤ÎÂç·¿Ê£¹ç»ÜÀß¤È¤¹¤ë·×²è¤Ç·úÀß¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£2022Ç¯8·î¤Ë¤Ïµ´ü¹©»ö¤¬´°Î»¤·Àè¹Ô¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó»ÜÀßÁ´ÂÎ¤¬½×¹©¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾¦¶È»ÜÀß¡¢»öÌ³½ê¡¢¤½¤·¤Æ¥Ò¥å¡¼¥ê¥Ã¥¯¥°¥ë¡¼¥×¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡Ö¥¶¡¦¥²¡¼¥È¥Û¥Æ¥ë»¥ËÚ by HULIC¡×¤«¤é¤Ê¤ëÊ£¹ç»ÜÀß¤È¤·¤Æ¡¢»¥ËÚ¤Î¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤ª¤è¤Ó·ÐºÑ¤ò¸£°ú¤¹¤ë»ÜÀß¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¶¡¦¥²¡¼¥È¥Û¥Æ¥ë»¥ËÚ¡×¤Ï12·î20Æü¤Ë³«¶È
10³¬¤«¤é20³¬¤ËÆþµï¤¹¤ë¥Û¥Æ¥ë¡Ö¥¶¡¦¥²¡¼¥È¥Û¥Æ¥ë»¥ËÚ by HULIC¡×¤Ï¡¢2025Ç¯12·î20Æü¤Ë³«¶ÈÍ½Äê¤Ç¤¹¡£µÒ¼¼¤Ï11³¬¤«¤é20³¬¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤ÎÎ¹¤ÎÌÜÅª¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁª¤Ù¤ëÁ´6¥¿¥¤¥×·×172¼¼¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
10³¬¤Ë¤Ï¥Û¥Æ¥ë¥í¥Ó¡¼¤Ë²Ã¤¨¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¦¥ª¡¼¥ë¥Ç¥¤¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¡ÖAnchor Grill Sapporo¡×¤¬Àß¤±¤é¤ì¡¢ºÇ¾å³¬20³¬¤Ë¤Ï½ÉÇñ¼ÔÀìÍÑ¤Î¡ÖGuest Lounge¡×¤¬¡¢11³¬¤Ë¤ÏÂçÍá¾ì¤¬È÷¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾¦¶È»ÜÀß¤Ï2026Ç¯3·î¤Ë¥°¥é¥ó¥É¥ª¡¼¥×¥ó
Ê£¹ç»ÜÀßÆâ¤Î¾¦¶È»ÜÀß¤Ï¡¢2026Ç¯3·î28Æü¤Ë¥°¥é¥ó¥É¥ª¡¼¥×¥ó¡Ê°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ò½ü¤¯¡Ë¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥°¥é¥ó¥É¥ª¡¼¥×¥ó¤ËÀè¶î¤±¤Æ¡¢2025Ç¯9·î9Æü(²Ð¡Ë¤Ë¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥Ç¥µ¥ó¥È¡×¤Î¿·Å¹ÊÞ¡ØDESCENTE ¥Ò¥å¡¼¥ê¥Ã¥¯¥¹¥¯¥¨¥¢»¥ËÚ¡Ù¤¬¡¢ÃÏ²¼1³¬¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤½¤ÎÂ¾¤ÎÅ¹ÊÞ¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¸å½Ò¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î»ÜÀß¤Ï´Ä¶¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿Àß·×¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢¹âÀÇ½¤ÊLow-e¥Ú¥¢¥¬¥é¥¹¤ä¹â¸úÎ¨µ¡´ï¤ÎºÎÍÑ¤Ë¤è¤ê¡¢CO2ÇÓ½ÐÎÌ¤ä¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¾ÃÈñÎÌ¤òÄã¸º¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÃÏ°èÎäÃÈË¼¤ÎÆ³Æþ¤ä¡¢ÈóFITÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅÍ³Íè¤ÎºÆÀ¸¥¨¥Í¥ë¥®¡¼100¡óÅÅÎÏ¤Î»ÈÍÑ¤Ë¤è¤ê¡¢Ã¦ÃºÁÇ¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¤â¹×¸¥¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖHULIC SQUARE SAPPORO¡Ê¥Ò¥å¡¼¥ê¥Ã¥¯¥¹¥¯¥¨¥¢»¥ËÚ¡Ë¡×³µÍ×
½êºßÃÏ¡§ËÌ³¤Æ»»¥ËÚ»ÔÃæ±û¶èËÌ»°¾òÀ¾3ÃúÌÜ1-44
ÉßÃÏÌÌÀÑ¡§2,545.92Ö
µ¬ÌÏ¡§ÃÏ¾å20³¬¡¢ÃÏ²¼1³¬
¥Û¥Æ¥ë¡Ö¥¶¡¦¥²¡¼¥È¥Û¥Æ¥ë»¥ËÚ by HULIC¡×¤Ï12·î20Æü¤Ë¡¢¾¦¶È»ÜÀß¤Ï2026Ç¯3·î28Æü¤Ë¥°¥é¥ó¥É¥ª¡¼¥×¥ó¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î»ÜÀß¤Ï¡¢»¥ËÚ»ÔÆâ¤ÎÂçÆ°Ì®¤Ç¤¢¤ë¡Ö»¥ËÚ±ØÁ°ÄÌÃÏ²¼Êâ¹Ô¶õ´Ö¡Ê¥Á¡¦¥«¡¦¥Û¡Ë¡×¤ÈÃÏ²¼Å´¤µ¤Ã¤Ý¤í±Ø¤ËÄ¾·ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸òÄÌ¥¢¥¯¥»¥¹¤ÎÎÉ¤µ¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¥Ò¥å¡¼¥ê¥Ã¥¯¥¹¥¯¥¨¥¢»¥ËÚ ¾¦¶È»ÜÀß Å¹ÊÞ°ìÍ÷
¥Ò¥å¡¼¥ê¥Ã¥¯¥¹¥¯¥¨¥¢»¥ËÚ¤Î¾¦¶È»ÜÀßÉôÊ¬¤ËÆþ¤ëÅ¹ÊÞ¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¢¨Å¹ÊÞ¾ðÊó¤Ï2025Ç¯9·î3Æü¸½ºßÈ¯É½¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
JR»¥ËÚ±ØÁ°¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö¥Á¡¦¥«¡¦¥Û¡×Ä¾·ë¤È¤¤¤¦ºÇ¹â¤ÎÎ©ÃÏ¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¡ÖHULIC SQUARE SAPPORO¡×¡£
2025Ç¯12·î20Æü¤Ë³«¶È¤¹¤ë¡Ö¥¶¡¦¥²¡¼¥È¥Û¥Æ¥ë»¥ËÚ by HULIC¡×¤Ç¤Î¾å¼Á¤ÊÂÚºß¡¢¤½¤·¤Æ2026Ç¯3·î28Æü¤Ë¥°¥é¥ó¥É¥ª¡¼¥×¥ó¤ò·Þ¤¨¤ë¾¦¶È»ÜÀß¤Ç¤Î¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ä¥°¥ë¥á¤Ï¡¢»¥ËÚ¤Ç¤Î»þ´Ö¤ò¤è¤ê°ìÁØË¤«¤Ê¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ê²èÁü¡§¥Ò¥å¡¼¥ê¥Ã¥¯¡Ë
