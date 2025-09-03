あの、膝上ミニ×ルーズソックスで美脚スラリ 個性的な私服コーデ公開
【モデルプレス＝2025/09/03】歌手のあのが3日、自身のInstagramを更新。美しい脚のラインが際立つ私服コーディネートを公開し、反響が寄せられている。
【写真】あの、膝上ミニの私服コーデ
あのは、テレビ出演を告知した投稿で「ラジオはパジャマばっかだけどそれ以外もちゃんと着る日あるもんね」とつづり、「＃僕服」のハッシュタグを添えて私服コーディネートを公開。白いオーバーサイズのプリントTシャツに白いフリルのミニスカート、ルーズソックスと白いスニーカーを合わせたガーリーなスタイルと、デニムの個性的なデザインのサロペットとキャップを合わせたカジュアルなスタイルを載せている。
この投稿に、ファンからは「コーデ可愛い」「着こなせるのさすが」「脚綺麗」「個性的で素敵」「なんでも似合う」「ガーリーで可愛い」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
