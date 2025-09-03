「パイレーツ９−７ドジャース」（２日、ピッツバーグ）

ドジャースがナ・リーグ中地区最下位のパイレーツに痛い黒星を喫した。

大谷翔平投手は「１番・指名打者」で出場。三回の第２打席で４６号右越えソロを放った。七回には左翼右への二塁打を、九回には左中間フェンスを直撃する左越え適時二塁打を放ち１試合３安打をマークした。

大谷の本塁打は８月２４日・パドレス戦以来、７試合ぶり。この日試合がなかったナ・リーグトップ４９本塁打のフィリーズ・シュワバーに３本差に迫った。

大谷の１試合３安打は８月８日・ブルージェイズ戦以来で今季１０度目。

ドジャースは先発のカーショーが立ち上がりに乱調。４長短打と２四球で一挙４点を失った。その後は立ち直り、二回から五回は無安打投球、５回４安打４失点で降板した。２番手で六回のマウンドに上がったエンリケスが１／３回を１安打、２四球で３失点。七回にも４番手のコペックが失点した。八回にも１点を奪われた。

打線は二回に１点を返すと、四回には大谷のソロなどで２得点。四回にはパヘスの２４号ソロで４−４の同点に追いついた。４−７の七回にもスミスの中前タイムリーなどで２点を返した。６−９の九回には大谷の左翼フェンス直撃の適時二塁打を放ち１点差に迫ったが、反撃もここまでだった。