見取り図・リリー、盛山晋太郎から熱愛報道切り込まれる 効果的だった恋愛テクニックも明かす
【モデルプレス＝2025/09/03】お笑いコンビ・見取り図のリリーが2日、都内にて開催された「ABEMA」オリジナル恋愛リアリティーショー『ラブキャッチャージャパン2』（9月16日より放送）の記者会見に、相方の盛山晋太郎、山本舞香、木村昴、とうあとともに出演。一部週刊誌で報じられた熱愛報道に触れる場面があった。
【写真】会見で熱愛報道に触れた人気芸人
愛（ラブ）かお金（マネー）かを求める男女10人が共同生活を送る同番組。会見で「登壇した5人の中で‟マネー”を全うできそうなのは誰？」と質問されると、リリー以外の全員が「リリー」を指名した。
盛山は「こいつは見ての通りひょうひょうとしていて、喜怒哀楽がほぼないんですよ。だからどんな感情になろうがこの表情なので」と理由を明かし「この日に合わせて、先日週刊誌に撮られましたから。こいつだけ民間でラブキャッチャーをやっています」と一部週刊誌で報じられた年下のフリーアナウンサーとの熱愛報道について触れ、笑いを誘った。
さらに「これまでに効果的だった恋愛テクニック」を尋ねられると、リリーは「60万のかばんを買ってあげる。これですね」とキッパリ。「とりあえず金を使うということですね。それがテクニックです」と付け加え、盛山に「今回もですか？」と報じられたばかりの熱愛についてツッコまれると「今回は一銭たりとも使っていません」と回答した。
盛山が「毎日、お姉ちゃん違う」と言うと、リリーは「365人いるんで、僕は」と返し、「だから記者の方に言いたいんですけど、次に違う女を見したるんで来てください」と強気でコメント。一連のやり取りに会場では驚きと笑いが起こっていた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】会見で熱愛報道に触れた人気芸人
◆リリー、盛山晋太郎から熱愛報道にツッコまれる
愛（ラブ）かお金（マネー）かを求める男女10人が共同生活を送る同番組。会見で「登壇した5人の中で‟マネー”を全うできそうなのは誰？」と質問されると、リリー以外の全員が「リリー」を指名した。
◆リリー、恋愛テクニック明かす
さらに「これまでに効果的だった恋愛テクニック」を尋ねられると、リリーは「60万のかばんを買ってあげる。これですね」とキッパリ。「とりあえず金を使うということですね。それがテクニックです」と付け加え、盛山に「今回もですか？」と報じられたばかりの熱愛についてツッコまれると「今回は一銭たりとも使っていません」と回答した。
盛山が「毎日、お姉ちゃん違う」と言うと、リリーは「365人いるんで、僕は」と返し、「だから記者の方に言いたいんですけど、次に違う女を見したるんで来てください」と強気でコメント。一連のやり取りに会場では驚きと笑いが起こっていた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】