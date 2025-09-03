ナイナイ矢部の妻・青木裕子、美ウエストちらり 久々パーマヘアの近影ショット公開
【モデルプレス＝2025/09/03】フリーアナウンサーの青木裕子が3日、自身のInstagramを更新。久しぶりのパーマヘアスタイルの近影を公開し、反響が寄せられている。
【写真】ナイナイ矢部の妻、美ウエスト輝く姿で新ヘア披露
青木は「久々に、パーマヘア。嬉しい」とヘアスタイルを変えたことを報告。白いTシャツにブラックパンツ姿で、くびれた美しいウエストラインをさりげなく披露している。また「このあと、この白いTシャツでトムヤムクンフォー食べたけど汚さなかった！嬉しい」とプライベートの一コマも明かした。
この投稿に、ファンからは「パーマ似合ってる」「スタイル抜群」「美しいウエスト」「素敵なヘアスタイル」「いつまでも綺麗」「大人の魅力」といった声が上がっている。
青木は、お笑いコンビ・ナインティナインの矢部浩之と2013年に結婚。2014年に長男、2016年に次男を出産した。（modelpress編集部）
◆青木裕子、パーマヘアでイメージチェンジ
