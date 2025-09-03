通貨オプション ボラティリティー ドル円1週間10%台
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 10.44 8.71 7.14 8.57
1MO 9.99 7.87 7.74 7.92
3MO 9.77 7.53 8.09 7.97
6MO 9.67 7.40 8.42 8.00
9MO 9.68 7.42 8.73 8.13
1YR 9.69 7.46 8.96 8.24
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 8.04 8.85 8.36
1MO 8.70 8.61 7.92
3MO 9.18 8.67 7.79
6MO 9.47 8.90 7.90
9MO 9.70 9.15 8.04
1YR 9.90 9.37 8.16
東京時間10:36現在 参考値
ドル円短期ボラは上昇傾向。5日の米雇用統計への警戒と、直近の動きが背景にある。
