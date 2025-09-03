　USD/JPY　EUR/USD　EUR/JPY　GBP/USD
1WK　10.44　8.71　7.14　8.57
1MO　9.99　7.87　7.74　7.92
3MO　9.77　7.53　8.09　7.97
6MO　9.67　7.40　8.42　8.00
9MO　9.68　7.42　8.73　8.13
1YR　9.69　7.46　8.96　8.24

　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　
　GBP/JPY　AUD/USD　USD/CHF
1WK　8.04　8.85　8.36
1MO　8.70　8.61　7.92
3MO　9.18　8.67　7.79
6MO　9.47　8.90　7.90
9MO　9.70　9.15　8.04
1YR　9.90　9.37　8.16
東京時間10:36現在　参考値

ドル円短期ボラは上昇傾向。5日の米雇用統計への警戒と、直近の動きが背景にある。