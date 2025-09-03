ÂçÃ«æÆÊ¿¡¢Ä¶Â®46¹æ¤¬À¸¤ó¤À¾×·â¥Ç¡¼¥¿¡¡°ÜÀÒ2Ç¯ÌÜ¤Ê¤Î¤Ë¡Ä°Û¼¡¸µ¤Î¡Ö15/15¡×
Å¨ÃÏ¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥ÄÀï
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï2Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö3Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥ÄÀï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦DH¡×¤Ç½Ð¾ì¡£3²ó¤ËÂÇµåÂ®ÅÙ120¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó193.12¥¥í¡Ë¤Î46¹æ¥½¥í¤òÊü¤Ã¤¿¡£ÊÆµ¼Ô¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂÇµåÂ®ÅÙ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥Ç¡¼¥¿¤ò¾Ò²ð¡£ÂçÃ«¤Î¶Ã°ÛÅª¤Ê»ö¼Â¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¾×·â¤Î°ìÈ¯¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤¿¡£1-4¤È¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿3²ó1»àÁö¼Ô¤Ê¤·¤ÎÂè2ÂÇÀÊ¡¢¥Á¥ã¥ó¥É¥é¡¼¤ÎÂ®µå¤òÂª¤¨¤ë¤È¡¢ÂÇµå¤Ï¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë±¦ÍãÀÊ¤Ø¡£ÂÇµåÂ®ÅÙ120¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó193.12¥¥í¡Ë¡¢Èôµ÷Î¥373¥Õ¥£¡¼¥È¡ÊÌó113.69¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤ÎÃÆ´Ý¥é¥¤¥Ê¡¼¤òÃ¡¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡MLB¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Î¥µ¥é¡¦¥é¥ó¥°¥¹µ¼Ô¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£2015Ç¯°Ê¹ß¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë¤ª¤±¤ëÂÇµåÂ®ÅÙ¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò¾Ò²ð¤·¡Ö¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡¦¥ª¥ª¥¿¥Ë¤Ï¥¹¥¿¥Ã¥È¥¥ã¥¹¥È¤Ë´ð¤Å¤¯¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂÇµåÂ®ÅÙ15·æ¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¡¢¡È¥ª¥ª¥¿¥Ë¡É¤ÎÊ¸»ú¤¬ÍåÎó¤µ¤ì¤¿¡£
2025Ç¯9·î2Æü¡¡¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡¦¥ª¥ª¥¿¥Ë¡§120¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó193¥¥í¡Ë¡¡ËÜÎÝÂÇ
2024Ç¯4·î27Æü¡¡¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡¦¥ª¥ª¥¿¥Ë¡§119.2¥Þ¥¤¥ë¡¡°ÂÂÇ
2024Ç¯7·î27Æü¡¡¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡¦¥ª¥ª¥¿¥Ë¡§118.7¥Þ¥¤¥ë¡¡ËÜÎÝÂÇ
2024Ç¯4·î23Æü¡¡¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡¦¥ª¥ª¥¿¥Ë¡§118.7¥Þ¥¤¥ë¡¡ËÜÎÝÂÇ
2024Ç¯9·î11Æü¡¡¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡¦¥ª¥ª¥¿¥Ë¡§118.1¥Þ¥¤¥ë¡¡ËÜÎÝÂÇ
2025Ç¯5·î5Æü¡¡¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡¦¥ª¥ª¥¿¥Ë¡§117.9¥Þ¥¤¥ë¡¡ËÜÎÝÂÇ
2024Ç¯¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºÂè4Àï¡¡¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡¦¥ª¥ª¥¿¥Ë¡§117.8¥Þ¥¤¥ë¡¡ËÜÎÝÂÇ
2024Ç¯9·î2Æü¡¡¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡¦¥ª¥ª¥¿¥Ë¡§117.2¥Þ¥¤¥ë¡¡°ÂÂÇ
2024Ç¯8·î5Æü¡¡¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡¦¥ª¥ª¥¿¥Ë¡§117.1¥Þ¥¤¥ë¡¡ÆóÎÝÂÇ
2024Ç¯9·î25Æü¡¡¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡¦¥ª¥ª¥¿¥Ë¡§116.8¥Þ¥¤¥ë¡¡ÆóÎÝÂÇ
2024Ç¯9·î8Æü¡¡¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡¦¥ª¥ª¥¿¥Ë¡§116.7¥Þ¥¤¥ë¡¡ËÜÎÝÂÇ
2024Ç¯7·î21Æü¡¡¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡¦¥ª¥ª¥¿¥Ë¡§116.7¥Þ¥¤¥ë¡¡ËÜÎÝÂÇ
2024Ç¯¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¥·¥ê¡¼¥ºÂè1Àï¡¡¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡¦¥ª¥ª¥¿¥Ë¡§116.5¥Þ¥¤¥ë¡¡°ÂÂÇ
2025Ç¯7·î1Æü¡¡¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡¦¥ª¥ª¥¿¥Ë¡§116.3¥Þ¥¤¥ë¡¡ËÜÎÝÂÇ
2024Ç¯8·î2Æü¡¡¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡¦¥ª¥ª¥¿¥Ë¡§116.3¥Þ¥¤¥ë¡¡ËÜÎÝÂÇ¡×
¡¡ÂçÃ«¤ÎËÜÎÝÂÇ¤Ï¡¢8·î24Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö25Æü¡Ë¤Î¥Ñ¥É¥ì¥¹Àï°ÊÍè¡¢7»î¹ç¤Ö¤ê¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹°ÜÀÒ¸åÄÌ»»100¹æ¤Î¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥¢¡¼¥Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë