

大阪市天王寺区にある喫茶・レストラン「トロイカ＆リビエラ」の店主、久米一弥さん（65歳）。10年ほど前からパンの製造・調理・接客・配達すべてを1人でこなしている（筆者撮影）

昭和の時代に数多く生まれた個人経営の喫茶店も、時代の流れとともに減りつつあります。

けれど――喫茶店に漂う独特の心地よい空気感は、そこで過ごした人々の記憶の中に今も静かに残り続けます。誰にとっても、心に残る思い出の喫茶店があるのではないでしょうか。

そんな喫茶店を愛する一人のライター・コトリスが、一杯のコーヒーをきっかけにマスターの人生や常連客の思い出など、店の背景にある物語をたどっていく本連載。街の喫茶店に息づく「人と店の物語」を記録していきます。

第4回は大阪市天王寺区にある喫茶・レストラン「トロイカ＆リビエラ」を訪ねました。（全5回）

パン屋と喫茶店をワンオペで切り盛りする店主

「普通の飲食店とは違う、物語のある店をやりたい」

そう語るのは、大阪市天王寺区にある喫茶・レストラン「トロイカ＆リビエラ」の店主、久米一弥さん（65歳）だ。久米さんにとって人生の道しるべとなったのは、いつも“人”との出会いだった。

店はJR・大阪メトロ玉造（たまつくり）駅前、玉造日之出通商店街の一角にある。店頭に自家製パンが並び、奥にはゆったりとした喫茶コーナーが併設されている。

かつては従業員を大勢抱えていたが、10年ほど前からパンの製造・調理・接客・配達すべてを久米さん1人でこなしている。水はセルフサービス。注文・会計は厨房の久米さんに自己申告するシステムで店は成り立っている。

喫茶コーナー。当初はパンの製造・販売のみだったが、パン屋だけでは店が続かないと思った久米さんは食事メニューも出すようになった（筆者撮影）



トースト・サラダ・ベーコンエッグのモーニングはコーヒーまたは紅茶付きで700円（筆者撮影）

「店で文化をつくりたい」



マスコットガールのリビエラちゃんのパネルと久米さん（筆者撮影）

久米さんは神戸の老舗ベーカリーをはじめ、個人店、焼肉屋、家庭教師など多種多様な職を経験。30年ほど前に元のオーナーから店を引き継ぐ形で独立した。規模拡大も考えたが、「1カ所で文化をつくる」「遠くからでも来てもらえる店をつくる」方向に舵を切り、現在も1人で切り盛りしている。

「商売を始めたときに、遠いとこからでも足を運んでもらえる店にしたいなぁって思ってん。せっかくやるんやったら、一つの文化にしたいなぁって。やり方としては、チェーン店にして大きく広げていくか、1カ所で文化を育ててお客さんに来てもらうか。僕の性格に合うのはやっぱり後者やなぁって。最初は『もっと大きくせな』って考えてたんやけど、何年か経ったら無理があるなって気がついてな。結局1人でやる形に落ち着いて、今に至ってるんよ」

温かい人柄がにじみ出る語り口でわかる通り、久米さんは親しみやすい関西のおっちゃんである。しかし、久米さんの働きぶりは壮絶だ。長年、早朝から深夜まで働き、寝泊まりするのは店。毎日、気絶するように店の床の上で眠り続けた。自宅は店から徒歩15分の場所にあるが、布団で寝るのは年に数日だけだったという。



トッピングの種類が豊富な玉造カレー（800円）。常連客の意見をもとに味を仕上げた名物メニュー（筆者撮影）

そんなストイックな生活がたたり、昨年足の不調から大きな病気を患った。店や銭湯で倒れて救急車に乗ることが2度あった。命の危険に直面した久米さんは、思い切って週休2日に切り替える。

常連客や近隣住民の誰もが、久米さんの奮闘を知っていた。彼らにとって「トロイカ＆リビエラ」は、もはや久米さんだけの店ではない。自分たちの生活に欠かせない、大切な場所だった。だからこそ、彼らは店が続くことを願い久米さんのサポートを始めた。

メニューブックのイラスト・オリジナルグッズのデザイン・SNSの運用はその分野が得意な常連客が担当している。誰もがこの物語の登場人物として、それぞれの得意分野で役割を担い、店を未来へとつないでいるのだ。



リビエラちゃんのイラストを使ったオリジナルグッズも販売中（筆者撮影）

「物語」の原点となった演劇



店は日常から解放される場所。お客さんの心を満たすために映画のポスターを貼っている（筆者撮影）

久米さんは徳島県徳島市出身。

関西大学工学部在学中、演劇に夢中になり一時期は役者の道を志したこともあったそう。

「工学部文学科」と仲間に冷やかされるほど文学的活動に傾倒。寺山修司や野田秀樹の作品から強く影響を受けた。唐十郎の演劇論「特権的肉体論」から学んだ“その瞬間のためにすべてがある”姿勢は、後の店づくりにもつながる。

「たとえば水を飲むシーンがあるとする。一日中水を我慢して、やっとその場面で飲んだら、それは演技やのに本物みたいにリアルになるやろ。役者はそうやって、自分の体そのものを作り上げていくんや。店も同じで、ここに自分がいること自体が物語になるって信じてるねん」

企業には定年があり努力と報酬が比例しないことや、肩書や会社の看板に頭を下げる場面が多いことに違和感を持った久米さんは就職先を決めないまま大学を卒業した。

卒業前に野田秀樹主宰の劇団「夢の遊眠社」のオーディションを受けた。今後、本当に芝居をやりたいのか考え直すため卒業後は徳島の実家に戻り、読書やジャズ鑑賞など自由な生活を送っていた。

そんなとき偶然出会った一冊の本がきっかけで、「自分にもできる」という気持ちと働く意欲が芽生えた。手に職がつく仕事を探していたら、求人広告で神戸の老舗ベーカリーの募集を見つけた。神戸で寮生活をしながら働くことを決め、カバン一つで新しい人生を踏み出した。

株式投資と人との出会いが運んだパン屋経営の道



焼き上がった食パンを型から取り外す久米さん（筆者撮影）

久米さんが就職するきっかけとなった本は、日本生命の営業マンだった福井壽夫さんの自伝『ロマンと儲けをつかむ』だ。「経済基盤を作ることの大切さ」を説いた株式投資の入門書でもある。福井さんが代表を務める千里経済研究所（株式投資情報を提供する会員制クラブ）が、大学時代の下宿先の前にあった研究所だったことに運命を感じた。

就職した神戸の老舗ベーカリーでは毎日12時間働いていたが、転勤した広島ではそれ以上にハードな生活が待っていた。

「広島では、午前3時から23時まで働く生活が3カ月も続いてん。食べることより、とにかく寝たかった。コック服のまま寝て、起きたらそのまま仕事して、帰ってまたそのまま寝る……そんな毎日やったんよ。このままでは命が持たへんと思って、福井さんの本で知った千里経済研究所に入会してん。一日も早くこの生活から抜け出したかった」

福井さんに手紙を書き、訪問したところ「君は僕の息子だ」と迎えられ、家族のような交流が続いた。久米さんを支えたのは、福井さんや千里経済研究所の会員との心のつながりだった。



リビエラちゃんのイラストがプリントされた食パン「パン・ド・ミ・リッチ」（540円）が人気（筆者撮影）

複数の仕事を経験した後、大学の同級生の紹介で、大阪でパン屋を何軒か経営していた「トロイカ＆リビエラ」のオーナーと知り合った。そのオーナーがパン屋をやめて別の仕事に変わるタイミングで、久米さんが「トロイカ＆リビエラ」を引き継いで独立した。

千里経済研究所から学んだ投資方法により増えた資産は、「トロイカ＆リビエラ」の開業資金やマンションを買うときの頭金になった。バブル崩壊後は人件費負担で毎月100万円の赤字が続いたが、株式投資の収益で耐えた。

「福井さんからは投資以外にも大切なことを教わった。たとえば、何か見て感動するとか、人の痛みがわかる、そういうことのほうが大事やって。経済的に弱い立場やと生きてても面白くないから、社会の中で強くなることが大切やねん。それはつまり、社会の中でいろんなことを乗り越えていくということやな」

人を勇気づけるためにフルートを始めた



階段室の絵は久米さんが描いた（筆者撮影）

久米さんの創造性は、パンや料理にとどまらない。現在は使われていない3階のパン工場へと続く階段室の壁画は久米さんが自ら描いた。店を訪れたお客さんが壁にメッセージを残せるようになっている。

「パン工場に手塚治虫のキャラクターを描いたんは、僕自身が『ジャングル大帝』を見て育ってきたからなんよ。当時は従業員がいたから、ちょっとでも気分転換になったらええなぁと思って描いたんやわ。今は来てくれたお客さんの思い出作りに、自由にサインできるようにしてんねん」



フルートで「大きな古時計」を吹く久米さん（筆者撮影）

お客さんからのリクエストがあれば、忙しい手を止めてフルートを吹いてくれる。人を勇気づけ、楽しませるための試みだ。

「お客さんが落ち込んだ様子で食事している姿を見て、励ましたいと思ったのがフルートを始めたきっかけ。音楽はうまい下手の問題やなくて、『お客さんのためにやりたい』って気持ちのほうが大事やと思うねん。たまたまフルートのコンサートを見て、『フルートって力強いなぁ』って感じてん。最初の1年は音が出なかった。毎日1時間ずつ練習して、ようやく音が出るようになって、それからは10年間毎日吹いている」



店で演劇公演をやった際に久米さんも役者として出演した（久米さん提供）

2015年、大阪の演劇ユニットが店内で舞台公演を行った。

店は普段通り営業していて、観客は食事をしながら観劇できる。役者と一般客が交じっているため、誰が出演者なのか見分けがつかない。久米さんも出演者の一人となり、普段通り料理を提供しながら、要所だけ決められたセリフを言う仕掛けだった。

「お店を大きくはできへんから、その分内容を深めていきたい」という久米さんの言葉通り、この店は常に進化し、新たな文化を生み出し続けている。

人生という「舞台」を演じる店主

久米さんの人生を導いてきたのは“人との出会い”だった。

「人生の道しるべは“人”やね。たまたま師と呼べる人に出会えて、その人について行ったら、ここにたどり着いていた。これって、生まれる前から決まってたんかなぁって考えることもあるねん。今はどこまでこれをやれるんか、どうやったら続けていけるんか、よく考えてるわ。自分にしかできへんことは何か、普通の飲食店とはちょっと違うスタイルで、物語のある店にしていきたいなぁって思ってるんよ」

人との出会いが導いた久米さんの物語は、これからも続いていく。

編集部注：本記事に登場するメニューの価格はすべて取材時点のものです。昨今の原材料高騰などの影響を受けて価格が改定されている可能性があります。

（コトリス ： ライター）